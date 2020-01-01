На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Увечері 11 березня знову розпочалися заворушення на Старому ринку, спричинені суперечками представників департаменту муніципальної варти та людьми, які намагаються унеможливити демонтаж.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Майже о 19 годині на територію Старого ринку прийшло декілька десятків муніципалів. Наразі тривають словесні перепалки. Люди тримаються за залишки огорожі, які ще не демонтували.
З ними спілкується очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
Нагадаємо, вдень 11 березня на ринку були сутички, у результаті яких за медичною допомогою звернулися декілька людей.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Майже о 19 годині на територію Старого ринку прийшло декілька десятків муніципалів. Наразі тривають словесні перепалки. Люди тримаються за залишки огорожі, які ще не демонтували.
З ними спілкується очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
Нагадаємо, вдень 11 березня на ринку були сутички, у результаті яких за медичною допомогою звернулися декілька людей.
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