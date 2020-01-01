Карантин у школах і дитсадках Луцька – таки від завтра, 12 березня

У школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.Про це у коментарірозповів виконувач повноважень Луцького міського головиЗавтра, 12 березня, у Луцьку планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.Спочатку Пустовіт повідомив про те, що карантин буде із п'ятниці, 13 березня.Але о 20:10 повідомив, що Міністерство освіти і науки України жорстко наполягає на карантині саме з 12 березня. Тож діти у школу і дитсадок у Луцьку не йдуть вже завтра, 12 березня!Нагадаємо, уряд заявив про, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».