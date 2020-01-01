Карантин у школах і дитсадках Луцька – таки від завтра, 12 березня
Сьогодні, 20:04
У школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Завтра, 12 березня, у Луцьку планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Спочатку Пустовіт повідомив про те, що карантин буде із п'ятниці, 13 березня.
Але о 20:10 повідомив, що Міністерство освіти і науки України жорстко наполягає на карантині саме з 12 березня. Тож діти у школу і дитсадок у Луцьку не йдуть вже завтра, 12 березня!
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Завтра, 12 березня, у Луцьку планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Спочатку Пустовіт повідомив про те, що карантин буде із п'ятниці, 13 березня.
Але о 20:10 повідомив, що Міністерство освіти і науки України жорстко наполягає на карантині саме з 12 березня. Тож діти у школу і дитсадок у Луцьку не йдуть вже завтра, 12 березня!
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А у університетах?
Чому на сайті міської ради немає про це нічого?
Та Зойка іншим зайнята, їй не до того сайту... :)))
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