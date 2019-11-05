Затримали підозрюваного у стрілянині на автомийці на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 11:40
Затримали одного з підозрюваних в стрілянині на автомийці у Луцьку - Артура Безменова.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
Затримали Безменова Артура Олександровича, 28 березня 1991 року народження, уродженця та жителя Запорізької області. 12 березня відбудеться суд у справі, де чоловіку оберуть запобіжний захід.
Нині розшукують ще трьох підозрюваних - Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ; Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області; Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 066-540-36-92 або на лінію «102». Конфіденційність гарантована.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
Затримали Безменова Артура Олександровича, 28 березня 1991 року народження, уродженця та жителя Запорізької області. 12 березня відбудеться суд у справі, де чоловіку оберуть запобіжний захід.
Нині розшукують ще трьох підозрюваних - Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ; Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області; Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 066-540-36-92 або на лінію «102». Конфіденційність гарантована.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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