«Трухляві балки можуть в будь-який момент обвалитися»: депутатів запросили в аварійну школу на Волині

Школа у селі Грем’яче Ківерцівського району, за словами представників батьківського комітету, перебуває в аварійному стані і становить реальну загрозу життю та здоров’ю учнів та вчителів.Про це йшлося під час сесії обласної ради сьогодні, 12 березня.Депутатказауважила, що з’явилася інформація про можливе закриття школи і те, що учнів, яких наразі у школі 145, возитимуть в школу села Башлики.Касарда додала, що раніше школа була першою у переліку об’єктів, які мають намір будувати, але згодом зникла із цього списку.Навчальний заклад збудували ще у 1932 році. Його вже офіційно визнали аварійним й школа може у будь-який час обвалитися. За словами представниці батьківського комітету школи, у школі – дерев’яні балки, трухляві, уражені грибком. Опади потрапляють в школу через дірявий дах. Тут – відсутні санітарні зручності, туалети, немає спортзалу, пічне опалення. Їдальня – у окремому приміщенні. Незважаючи на такі умови, учні щорічно є переможцями конкурсів та олімпіад.Батьки зібрали 201 підпис під листом до депутатів з проханням приїхати у школу, побачити її на власні очі й посприяти вирішенню вкрай проблемної ситуації.