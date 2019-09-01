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«Трухляві балки можуть в будь-який момент обвалитися»: депутатів запросили в аварійну школу на Волині

«Трухляві балки можуть в будь-який момент обвалитися»: депутатів запросили в аварійну школу на Волині
Школа у селі Грем’яче Ківерцівського району, за словами представників батьківського комітету, перебуває в аварійному стані і становить реальну загрозу життю та здоров’ю учнів та вчителів.

Про це йшлося під час сесії обласної ради сьогодні, 12 березня.

Депутатка Валентина Касарда зауважила, що з’явилася інформація про можливе закриття школи і те, що учнів, яких наразі у школі 145, возитимуть в школу села Башлики.

Касарда додала, що раніше школа була першою у переліку об’єктів, які мають намір будувати, але згодом зникла із цього списку.

Навчальний заклад збудували ще у 1932 році. Його вже офіційно визнали аварійним й школа може у будь-який час обвалитися. За словами представниці батьківського комітету школи, у школі – дерев’яні балки, трухляві, уражені грибком. Опади потрапляють в школу через дірявий дах. Тут – відсутні санітарні зручності, туалети, немає спортзалу, пічне опалення. Їдальня – у окремому приміщенні. Незважаючи на такі умови, учні щорічно є переможцями конкурсів та олімпіад.

Батьки зібрали 201 підпис під листом до депутатів з проханням приїхати у школу, побачити її на власні очі й посприяти вирішенню вкрай проблемної ситуації.

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Теги: школа, Грем’яче, проблема, аварыйний стан
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