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Чоловік, якого знайшли мертвим у підвалі обласної лікарні в Луцьку, – підсобний працівник медзакладу

Чоловік, якого знайшли мертвим у підвалі обласної лікарні в Луцьку, – підсобний працівник медзакладу
У підвалі Волинської обласної клінічної лікарні знайшли тіло чоловіка зі слідами тілесних ушкоджень.

Джерела у лікарні повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що загиблий – підсобний працівник лікарні.

Відомо, що трагедії передував конфлікт, який і закінчився нанесенням тілесних ушкоджень.

Про кривдника наразі інформації немає, але його вже затримали правоохоронці.

Деталі – згодом.

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Теги: волинська обласна лікарня, тіло чоловіка
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