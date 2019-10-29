Чоловік, якого знайшли мертвим у підвалі обласної лікарні в Луцьку, – підсобний працівник медзакладу
Сьогодні, 12:49
У підвалі Волинської обласної клінічної лікарні знайшли тіло чоловіка зі слідами тілесних ушкоджень.
Джерела у лікарні повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що загиблий – підсобний працівник лікарні.
Відомо, що трагедії передував конфлікт, який і закінчився нанесенням тілесних ушкоджень.
Про кривдника наразі інформації немає, але його вже затримали правоохоронці.
Деталі – згодом.
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Джерела у лікарні повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що загиблий – підсобний працівник лікарні.
Відомо, що трагедії передував конфлікт, який і закінчився нанесенням тілесних ушкоджень.
Про кривдника наразі інформації немає, але його вже затримали правоохоронці.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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