вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські митники розповіли, як працюватимуть пункти пропуску на час карантину

Волинські митники розповіли, як працюватимуть пункти пропуску на час карантину
11 березня, Уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску (ПП) на кордоні, аби убезпечити життя та здоров'я громадян через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це пишуть на сторінці Волинської митниці.

Які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину — наразі обговорюється. Як тільки з'явиться офіційне розпорядження Уряду — невідкладно поінформують.

Разом з тим, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік ПП, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

Важливо: пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть й надалі.

Вже зараз Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

Крім того, звертаємо увагу транспортних операторів на те, що пункти пропуску можуть закриватися не лише українською стороною. Інші держави також можуть припинити рух через певні ділянки кордону. Тому доцільно відстежувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час. Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами.

Перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і завідома прямувати на головні ПП в межах однієї митниці.

Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краківець" Галицької митниці.

Наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, митниця, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині визначили 9 медзакладів, де лікуватимуть заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:57
У ТРЦ «ПортCity» посилили заходи дезінфекції та профілактики коронавірусу*
Сьогодні, 08:47
Волинські митники розповіли, як працюватимуть пункти пропуску на час карантину
Сьогодні, 08:10
У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів
Сьогодні, 07:12
На Волині просять замінити дорожні знаки
Сьогодні, 06:10
Схожі новини
Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати
09 березень, 10:56
Україна не закриватиме кордони через коронавірус Україна не закриватиме кордони через коронавірус
29 лютий, 03:09
Жителя Рівненщини не пустили за кордон через невчасну сплату аліментів Жителя Рівненщини не пустили за кордон через невчасну сплату аліментів
08 липень, 2019, 07:35
Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою» Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»
19 березень, 2019, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота
Сьогодні, 09:34
 0
13 березня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:12
 0
Сезон кліщів стартував: у Луцьку люди вже йдуть до лікарні
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8