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У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота

У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота
У селі Стрільче Горохівського району з території школи невідомі поцупили двоє гандбольних воріт.

Місцеві жителі дуже обурені таким вчинком злодіїв, адже діти дуже полюбляти грати у гандбол, - пише газета Волинь-нова.

Наразі горохівські правоохоронці шукають злодіїв, які могли вчинити таку крадіжку.

До слова, у Горохівському району жив знаменитий гравець, а потім і тренер Олександр Баламут (1933 – 2009), який і прищепив багатьом любов до ручного м’яча.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: ворота, крадіжка
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