У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота
Сьогодні, 09:34
У селі Стрільче Горохівського району з території школи невідомі поцупили двоє гандбольних воріт.
Місцеві жителі дуже обурені таким вчинком злодіїв, адже діти дуже полюбляти грати у гандбол, - пише газета Волинь-нова.
Наразі горохівські правоохоронці шукають злодіїв, які могли вчинити таку крадіжку.
До слова, у Горохівському району жив знаменитий гравець, а потім і тренер Олександр Баламут (1933 – 2009), який і прищепив багатьом любов до ручного м’яча.
Головне фото – ілюстративне.
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Місцеві жителі дуже обурені таким вчинком злодіїв, адже діти дуже полюбляти грати у гандбол, - пише газета Волинь-нова.
Наразі горохівські правоохоронці шукають злодіїв, які могли вчинити таку крадіжку.
До слова, у Горохівському району жив знаменитий гравець, а потім і тренер Олександр Баламут (1933 – 2009), який і прищепив багатьом любов до ручного м’яча.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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