У селі на Волині з території школи вкрали гандбольні ворота





Місцеві жителі дуже обурені таким вчинком злодіїв, адже діти дуже полюбляти грати у гандбол, - пише газета



Наразі горохівські правоохоронці шукають злодіїв, які могли вчинити таку крадіжку.



До слова, у Горохівському району жив знаменитий гравець, а потім і тренер Олександр Баламут (1933 – 2009), який і прищепив багатьом любов до ручного м’яча.



Головне фото – ілюстративне.

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