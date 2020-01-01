Українці повертають придбані путівки на літо 2020: що відбувається з туризмом через коронавірус





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Власниця туристичної фірми Юлія Мартинюк каже, що чимало українців повертають вже оплачені путівки, бо не впевнені, що країни не закриють свої кордони.



Прості правила безпеки під час подорожі



"Такого за 12 років роботи я ще не пам’ятаю. На травневі свята, на літній період люди бояться, і майже нічого не бронюють. Десь приблизно 10% від звичайних продажів наразі продається сьогодні", - розповідає туристичний агент Юлія Мартинюк.



Зазначається, що це власна статистика Юлі, порівняно з аналогічним періодом торік. Та яким буде туристичний сезон цього року жінка поки спрогнозувати не може. Не дають і конкретних прогнозів в українській асоціації туристичних агенцій. Лише називають фактори, від яких залежить цьогорічний відпочинок за кордоном.



"Перший, напевно, важливий момент - це наскільки країни зможуть ефективно локалізувати проблеми, які є, і боротися з вірусом. Другий момент, на мою думку, це припущення, що цей вірус, він дуже чутливий до температури, і погано розмножується при температурі більше 26, 27 градусів. Це було б дуже гарно, бо наближається літо, наближається спека", - каже президент української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.



У зв’язку з великою кількістю хворих Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила коронавірус – пандемією. А країни світу вводять свої обмеження для в’їзду. В Ізраїлі заборонили в’їзд усім туристам, які за останні 2 тижні відвідали країни де багато хворих. Сполучені Штати 30 днів не пускатимуть на свою територію туристів з Європи, і 14 днів тих, хто відвідував Китай чи Іран. Італія пускає лише на ті території, де не оголошено карантин, і лише тих, хто їде у справах, на лікування, або через якісь форс-мажори, а Туреччина усі масові заходи в країні перенесла на місяць пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі України почали повертати придбані путівки та здавати квитки на літаки через поширення коронавірусної інфекції.Про це пише ТСН. Власниця туристичної фірмикаже, що чимало українців повертають вже оплачені путівки, бо не впевнені, що країни не закриють свої кордони."Такого за 12 років роботи я ще не пам’ятаю. На травневі свята, на літній період люди бояться, і майже нічого не бронюють. Десь приблизно 10% від звичайних продажів наразі продається сьогодні", - розповідає туристичний агент Юлія Мартинюк.Зазначається, що це власна статистика Юлі, порівняно з аналогічним періодом торік. Та яким буде туристичний сезон цього року жінка поки спрогнозувати не може. Не дають і конкретних прогнозів в українській асоціації туристичних агенцій. Лише називають фактори, від яких залежить цьогорічний відпочинок за кордоном."Перший, напевно, важливий момент - це наскільки країни зможуть ефективно локалізувати проблеми, які є, і боротися з вірусом. Другий момент, на мою думку, це припущення, що цей вірус, він дуже чутливий до температури, і погано розмножується при температурі більше 26, 27 градусів. Це було б дуже гарно, бо наближається літо, наближається спека", - каже президент української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.У зв’язку з великою кількістю хворих Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила коронавірус – пандемією. А країни світу вводять свої обмеження для в’їзду. В Ізраїлі заборонили в’їзд усім туристам, які за останні 2 тижні відвідали країни де багато хворих. Сполучені Штати 30 днів не пускатимуть на свою територію туристів з Європи, і 14 днів тих, хто відвідував Китай чи Іран. Італія пускає лише на ті території, де не оголошено карантин, і лише тих, хто їде у справах, на лікування, або через якісь форс-мажори, а Туреччина усі масові заходи в країні перенесла на місяць пізніше.

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