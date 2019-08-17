У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.Про це повідомляють організатори досліджень.Після невтішних новин про забрудненість повітря у світ увірвався тренд самоізоляції у власному помешканні, чи навіть рух у межах лише свого району. З поширенням інформації про коронавірус такий стиль життя став, як ніколи актуальним. Але корисна самоізоляція може бути тільки тоді, коли часто провітрювати приміщенні, а відповідно повітря має бути чистим та відповідати нормам: містити достатньо кисню та без шкідливих газів.Саме тому в Луцьку та навколишніх селах провели заміри якості повітря спеціальним приладом, газоаналізатором ОКСИ 5-М-5Н, який вимірював гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників, а саме:– оксид вуглецю (норма - 5,0 мг/м3). Газ, який утворюється в результаті згоряння палива в автомобільних двигунах чи в інших опалювальних приладах, які працюють на вугіллі;– діоксид вуглецю (норма - 0,7% мг/м3). Вуглекислий газ, який з'являється внаслідок перегнивання листя чи дерев, спалювання викопних палив, таких як вугілля, нафта і природний газ;– оксид азоту (норма - 0,4 мг/м3). Газ, який утворюється при спалюванні будь-якого з викопних видів палива, що містять азотні сполуки;– діоксид азоту (норма - 0,2 мг/м3). Двигуни внутрішнього згоряння, теплові електростанції, заводи з переробки целюлози – це головні причини утворення газів;– діоксид сірки (норма - 0,5 мг/м3). Газ, який утворюється через викиди в повітря відходів промисловості, використання сірковмісного палива.Загалом повітря перевіряли в 11 точках: Київський майдан, Театральний майдан, ЛПЗ (вулиця Дружби народів), вулиця Грушевського, проспект Соборності, вулиця Гордіюк, вулиця Корольова (район Цукрового заводу), села Струмівка, Липини, Зміїнець.За результатами перевірки якості повітря на концентрацію хімічних та біологічних чинників, результати вийшли досить позитивними, адже усі показники виявилися у межах норми. Лише у певних точках вони на межі допустимого.За словами працівників лабораторії, це досить очевидні показники, як для весни, адже саме у цю пору року повітря вважають найчистішим. Зараз ніхто не спалює траву чи листя, також вони не перегнивають, через що в повітря не виділяються шкідливі гази (діоксид вуглецю). До того ж, дмуть сильні вітри, які не дозволяють газам застоюватися в повітрі і, як наслідок, показники мінливі.Та навіть за таких сприятливих погодних умов, є певні показники на межі допустимого. Йдеться про оксид вуглецю. Він не може перевищувати більше 5 мг/м3 повітря, але у 40-му районі Луцька (заміри були відібрані на вул. Гордіюк, 49) показник 4 мг/м3. Це можна пояснити близькістю до великих підприємств та котелень “Луцьктепла”.В меншій концентрації, але все ж виявлено у повітрі цей газ і на проспектах Грушевського, Соборності, вулиці Корольова (район Цукрового заводу) та у селі Зміїнець (заміри були відібрані на вулиці Лискова,11) - по 2 мг/м3.Показник діоксиду вуглецю найменший – 1 мг/м3 у селі Струмівка. Також, у цьому населеному пункті взагалі відсутній діоксид сірки, який з’у повітрі через відходи підприємств. В інших точках вимірювання діоксид вуглецю прилад виявив.Загалом деякі показники проявлялися лише близько до міських доріг, де часто утворюються затори, внаслідок яких у повітря виділяється оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту.За цим весняним дослідженням зрозуміло, що повітря у Луцьку та навколо міста є досить чистим. Показник Діоксид вуглецю, наприклад, прилад не виявив у жодній із точок вимірювання. Та восени, за словами експертів, ситуація, зазвичай, суттєво відрізняється. Також влітку через високу температуру в повітря активніше підіймаються шкідливі гази.Ви можете й самостійно перевірити якість повітря біля свого будинку. За словами працівниці лабораторії, яка проводила дослідження, якщо на деревах паразитує лишайник, то дихати у цьому місці можна не шкодячи здоров’ю. Чим більше такого моху, тим чистіше повітря. Наприклад, у зеленій зоні Струмівки він є і саме там результати були найкращими.Окрім того, експертка радить висаджувати саме листяні дерева, зокрема бузок і калину, біля своїх будинків, адже вони виділяють найбільше кисню. Взагалі, чим більші листки, тим краще. А ось декоративні туї чи інші хвойні трендові рослини не дозволять вам впевнено дихати на повні груди.