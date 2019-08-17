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У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ

У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ
За результатами моніторингу якості атмосферного повітря у Луцька та прилеглих селах, який провела Волинська лабораторія держслужби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів, виявлені концентрації шкідливих речовин відповідають нормам, та все ж є райони Луцька, де показники на межі допустимого.

Про це повідомляють організатори досліджень.

Після невтішних новин про забрудненість повітря у світ увірвався тренд самоізоляції у власному помешканні, чи навіть рух у межах лише свого району. З поширенням інформації про коронавірус такий стиль життя став, як ніколи актуальним. Але корисна самоізоляція може бути тільки тоді, коли часто провітрювати приміщенні, а відповідно повітря має бути чистим та відповідати нормам: містити достатньо кисню та без шкідливих газів.

Саме тому в Луцьку та навколишніх селах провели заміри якості повітря спеціальним приладом, газоаналізатором ОКСИ 5-М-5Н, який вимірював гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників, а саме:

– оксид вуглецю (норма - 5,0 мг/м3). Газ, який утворюється в результаті згоряння палива в автомобільних двигунах чи в інших опалювальних приладах, які працюють на вугіллі;
– діоксид вуглецю (норма - 0,7% мг/м3). Вуглекислий газ, який з'являється внаслідок перегнивання листя чи дерев, спалювання викопних палив, таких як вугілля, нафта і природний газ;
– оксид азоту (норма - 0,4 мг/м3). Газ, який утворюється при спалюванні будь-якого з викопних видів палива, що містять азотні сполуки;
– діоксид азоту (норма - 0,2 мг/м3). Двигуни внутрішнього згоряння, теплові електростанції, заводи з переробки целюлози – це головні причини утворення газів;
– діоксид сірки (норма - 0,5 мг/м3). Газ, який утворюється через викиди в повітря відходів промисловості, використання сірковмісного палива.

Загалом повітря перевіряли в 11 точках: Київський майдан, Театральний майдан, ЛПЗ (вулиця Дружби народів), вулиця Грушевського, проспект Соборності, вулиця Гордіюк, вулиця Корольова (район Цукрового заводу), села Струмівка, Липини, Зміїнець.

У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ
У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ
У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ


За результатами перевірки якості повітря на концентрацію хімічних та біологічних чинників, результати вийшли досить позитивними, адже усі показники виявилися у межах норми. Лише у певних точках вони на межі допустимого.

За словами працівників лабораторії, це досить очевидні показники, як для весни, адже саме у цю пору року повітря вважають найчистішим. Зараз ніхто не спалює траву чи листя, також вони не перегнивають, через що в повітря не виділяються шкідливі гази (діоксид вуглецю). До того ж, дмуть сильні вітри, які не дозволяють газам застоюватися в повітрі і, як наслідок, показники мінливі.

Та навіть за таких сприятливих погодних умов, є певні показники на межі допустимого. Йдеться про оксид вуглецю. Він не може перевищувати більше 5 мг/м3 повітря, але у 40-му районі Луцька (заміри були відібрані на вул. Гордіюк, 49) показник 4 мг/м3. Це можна пояснити близькістю до великих підприємств та котелень “Луцьктепла”.

У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ


В меншій концентрації, але все ж виявлено у повітрі цей газ і на проспектах Грушевського, Соборності, вулиці Корольова (район Цукрового заводу) та у селі Зміїнець (заміри були відібрані на вулиці Лискова,11) - по 2 мг/м3.

Показник діоксиду вуглецю найменший – 1 мг/м3 у селі Струмівка. Також, у цьому населеному пункті взагалі відсутній діоксид сірки, який з’у повітрі через відходи підприємств. В інших точках вимірювання діоксид вуглецю прилад виявив.

Загалом деякі показники проявлялися лише близько до міських доріг, де часто утворюються затори, внаслідок яких у повітря виділяється оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту.

За цим весняним дослідженням зрозуміло, що повітря у Луцьку та навколо міста є досить чистим. Показник Діоксид вуглецю, наприклад, прилад не виявив у жодній із точок вимірювання. Та восени, за словами експертів, ситуація, зазвичай, суттєво відрізняється. Також влітку через високу температуру в повітря активніше підіймаються шкідливі гази.

Ви можете й самостійно перевірити якість повітря біля свого будинку. За словами працівниці лабораторії Альони Голови, яка проводила дослідження, якщо на деревах паразитує лишайник, то дихати у цьому місці можна не шкодячи здоров’ю. Чим більше такого моху, тим чистіше повітря. Наприклад, у зеленій зоні Струмівки він є і саме там результати були найкращими.

У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ


Окрім того, експертка радить висаджувати саме листяні дерева, зокрема бузок і калину, біля своїх будинків, адже вони виділяють найбільше кисню. Взагалі, чим більші листки, тим краще. А ось декоративні туї чи інші хвойні трендові рослини не дозволять вам впевнено дихати на повні груди.

У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ
У Луцьку перевірили якість повітря у різних районах. РЕЗУЛЬТАТИ


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Теги: повітря, якість, дослідження, Луцьк
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