У Луцьку зменшать податки для підприємств, які зазнають збитків через карантин

У Луцьку шукатимуть шляхи для зменшення податкового навантаження на підприємства, які зазнають фінансових збитків від тимчасового зупинення роботи під час карантину.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергового засідання сесії міської ради.Зокрема, обранці міської громади вирішили доручити департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради спільно з ГУ ДПС у Волинській області підготувати та подати на розгляд чергової сесії міської ради проєкти рішень щодо зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності, що зазнають збитків від тимчасового зупинення роботи під час карантину.Депутатзауважив, що таке рішення приймають, аби допомогти підприємствам втриматися на плаву.Депутатзапропонував також підготувати звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо впровадження загальноукраїнських так званих податкових канікул для бізнесу на час запровадження карантину щодо загальнодержавних стягнень. Колеги підтримали його ініціативу.