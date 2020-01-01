У Луцьку зменшать податки для підприємств, які зазнають збитків через карантин
Сьогодні, 17:19
У Луцьку шукатимуть шляхи для зменшення податкового навантаження на підприємства, які зазнають фінансових збитків від тимчасового зупинення роботи під час карантину.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергового засідання сесії міської ради.
Зокрема, обранці міської громади вирішили доручити департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради спільно з ГУ ДПС у Волинській області підготувати та подати на розгляд чергової сесії міської ради проєкти рішень щодо зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності, що зазнають збитків від тимчасового зупинення роботи під час карантину.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що таке рішення приймають, аби допомогти підприємствам втриматися на плаву.
Депутат Андрій Козюра запропонував також підготувати звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо впровадження загальноукраїнських так званих податкових канікул для бізнесу на час запровадження карантину щодо загальнодержавних стягнень. Колеги підтримали його ініціативу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час позачергового засідання сесії міської ради.
Зокрема, обранці міської громади вирішили доручити департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради спільно з ГУ ДПС у Волинській області підготувати та подати на розгляд чергової сесії міської ради проєкти рішень щодо зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності, що зазнають збитків від тимчасового зупинення роботи під час карантину.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що таке рішення приймають, аби допомогти підприємствам втриматися на плаву.
Депутат Андрій Козюра запропонував також підготувати звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо впровадження загальноукраїнських так званих податкових канікул для бізнесу на час запровадження карантину щодо загальнодержавних стягнень. Колеги підтримали його ініціативу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Питання може бути прийняте з дня на день, – Пустовіт щодо скасування громадського транспорту
Сьогодні, 17:39
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Сьогодні, 17:38
У Луцьку зменшать податки для підприємств, які зазнають збитків через карантин
Сьогодні, 17:19
Луцькі прикордонники допомагають українцям, які застрягли на кордоні з Польщею, повернутися додому
Сьогодні, 17:10
Медіа