Польща не каратиме українців, які протермінують перебування через закритий кордон
Сьогодні, 15:00
Громадянам України, які вимушені залишитися в Польщі через обмеження на кордоні, а термін їх легального перебування там завершується з 15 березня, не варто боятися депортації.
Про це пoвідoмляє посольство України в Польщі.
"На звернення Посольства Прикордонна варта РП погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території РП закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з моменту оголошення стану епідемічної загрози у Польщі", - йдеться в повідомленні.
Водночас зауважили, що кожен випадок протермінування розглядатиметься індивідуально. Відтак, якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні - польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати.
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Про це пoвідoмляє посольство України в Польщі.
"На звернення Посольства Прикордонна варта РП погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території РП закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з моменту оголошення стану епідемічної загрози у Польщі", - йдеться в повідомленні.
Водночас зауважили, що кожен випадок протермінування розглядатиметься індивідуально. Відтак, якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні - польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати.
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Польща не каратиме українців, які протермінують перебування через закритий кордон
Сьогодні, 15:00
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