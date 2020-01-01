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«Краще я помру», - волинський священник про відмову від Причастя

«Краще я помру», - волинський священник про відмову від Причастя
Намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичні висловив свою думку про те, чи потрібно відвідувати храм та причащатися під час карантину, зумовленого епідемією коронавірусу.

Про це він сказав під час проповіді 16 березня.

З-поміж іншого священник зазначив, що люди, які раніше декларували свою віру в Бога тепер кажуть, що не можна підходити до святинь, причащатися і тому подібнею

"А в що ми віримо? Для нас церква - інститут етики. То чим тоді церква відрізняється від будь-якої громадської організації?", - запитав намісник жидичинської обителі.

Потім отець Константин зачитав своїй пастві лист отця Михайла Бучака, який є настоятелем храму в селі Княгининок, в якому йшлося про святині та їхнє значення у житті християнина.

"Чи не боюся я померти від коронавірусу? Боюся. Але ще більше я боюся бути живим мерцем без Христа у серці. Завжди думав, що я прогресивний священик. Виявляється - ні. Можливо мої переконання хибні, але точно щирі і йдуть із грішної і християнської душі", - йшлося у листі.

Архімандрит Константин підтримав позицію отця Михайла: "Я багато про це думав. Та, навіть, якби мені Господь і допустив заразитися коронавірусом після того, як я буду приступати до Таїнств Церкви Христової, то краще я помру, але завтра я стану перед Богом і скажу: "Господи, я помер через те, що я вірив, що це Твоє". Але мені страшно померти після того, коли ми сьогодні у постові дні читаємо Євангелію про зраду Іуди, про зраду Петра, мені страшно померти зрадником. І мені, здається, що це найкращий піст у нашому житті і ніколи так ці пісні Євангелія не будуть нам лягати на серце як будуть лягати у цей піст".

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Теги: Луцьк, коронавірус, ПЦУ
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Коментарі 7
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Хвора людина нема що сказати
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Що заважає вірити в бога та молитись вдома?
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Ди..л, Дурень одним словом
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Навіщо друкувати статтю з провакаційним змістом????
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Дибіл!!!
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Він простий бородатий дибіл якого треба притягти за навмисне зараження пандеміею!!!!!!!!!!!!!!!!
Якщо набридло жити-то піди і здохни!!!!!!!!!!
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Нарешті адекватна реакція коментаторів:) невже віруючі барани вийшли з інтернету?)
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