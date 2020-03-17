Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Рекреаційні пункти у волинських лісах навіть на період карантину у теплі дні залишаються затребуваними. Щоб зробити перебування людей у лісових зонах відпочинку максимально безпечним, на пунктах рекреації розпочалися і періодично відбуватимуться необхідні заходи дезінфекції.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Відповідно до звернень лісівників, обробка спеціальними розчинами проводиться безпосередньо фахівцями районних відділів Держпродспоживслужби, або ж працівниками держлісгоспів після отриманих необхідних консультацій та наданих засобів захисту.
Оброблялися не лише самі альтанки та встановлені на території зон рекреації конструкції, а й смітники.
Особлива увага приділяється рекреаційним зонам та автозупинкам, які розміщені на шляху до єдиного діючого на сьогодні пункту пропуску для громадян.
Спеціалісти кажуть, що потреба у періодичності подібних дезінфекцій безпосередньо залежить від частоти відвідуваності зони відпочинку. І зазначають, що такі заходи зараз надзвичайно важливі всюди, де є скупчення людей, навіть на свіжому повітрі. Тож на період карантину подібні дії мають стати звичними для всіх.
Зокрема, проводять дезінфекцію у таких рекреаційних пунктах.
- Спецобробку рекреаційних пунктів у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» провели фахівці Володимир-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Цуманське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Ратнівське ЛМГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Старовижівське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Маневицьке ЛГ”.
У ДП “Поліське ЛГ” спецобробку пройшли не тільки рекреаційні пункти, а з встановлені лісівниками автозупинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Відповідно до звернень лісівників, обробка спеціальними розчинами проводиться безпосередньо фахівцями районних відділів Держпродспоживслужби, або ж працівниками держлісгоспів після отриманих необхідних консультацій та наданих засобів захисту.
Оброблялися не лише самі альтанки та встановлені на території зон рекреації конструкції, а й смітники.
Особлива увага приділяється рекреаційним зонам та автозупинкам, які розміщені на шляху до єдиного діючого на сьогодні пункту пропуску для громадян.
Спеціалісти кажуть, що потреба у періодичності подібних дезінфекцій безпосередньо залежить від частоти відвідуваності зони відпочинку. І зазначають, що такі заходи зараз надзвичайно важливі всюди, де є скупчення людей, навіть на свіжому повітрі. Тож на період карантину подібні дії мають стати звичними для всіх.
Зокрема, проводять дезінфекцію у таких рекреаційних пунктах.
- Спецобробку рекреаційних пунктів у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» провели фахівці Володимир-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Цуманське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Ратнівське ЛМГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Старовижівське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Маневицьке ЛГ”.
У ДП “Поліське ЛГ” спецобробку пройшли не тільки рекреаційні пункти, а з встановлені лісівниками автозупинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Футбольний клуб «Волинь» – на карантині
Сьогодні, 12:01
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Медіа