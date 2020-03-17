Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО





Про це



Відповідно до звернень лісівників, обробка спеціальними розчинами проводиться безпосередньо фахівцями районних відділів Держпродспоживслужби, або ж працівниками держлісгоспів після отриманих необхідних консультацій та наданих засобів захисту.



Оброблялися не лише самі альтанки та встановлені на території зон рекреації конструкції, а й смітники.



Особлива увага приділяється рекреаційним зонам та автозупинкам, які розміщені на шляху до єдиного діючого на сьогодні пункту пропуску для громадян.



Спеціалісти кажуть, що потреба у періодичності подібних дезінфекцій безпосередньо залежить від частоти відвідуваності зони відпочинку. І зазначають, що такі заходи зараз надзвичайно важливі всюди, де є скупчення людей, навіть на свіжому повітрі. Тож на період карантину подібні дії мають стати звичними для всіх.



Зокрема, проводять дезінфекцію у таких рекреаційних пунктах.

- Спецобробку рекреаційних пунктів у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» провели фахівці Володимир-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Цуманське ЛГ”.

- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Ратнівське ЛМГ”.

- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Старовижівське ЛГ”.

- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Маневицьке ЛГ”.



У ДП “Поліське ЛГ” спецобробку пройшли не тільки рекреаційні пункти, а з встановлені лісівниками автозупинки.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рекреаційні пункти у волинських лісах навіть на період карантину у теплі дні залишаються затребуваними. Щоб зробити перебування людей у лісових зонах відпочинку максимально безпечним, на пунктах рекреації розпочалися і періодично відбуватимуться необхідні заходи дезінфекції.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Відповідно до звернень лісівників, обробка спеціальними розчинами проводиться безпосередньо фахівцями районних відділів Держпродспоживслужби, або ж працівниками держлісгоспів після отриманих необхідних консультацій та наданих засобів захисту.Оброблялися не лише самі альтанки та встановлені на території зон рекреації конструкції, а й смітники.Особлива увага приділяється рекреаційним зонам та автозупинкам, які розміщені на шляху до єдиного діючого на сьогодні пункту пропуску для громадян.Спеціалісти кажуть, що потреба у періодичності подібних дезінфекцій безпосередньо залежить від частоти відвідуваності зони відпочинку. І зазначають, що такі заходи зараз надзвичайно важливі всюди, де є скупчення людей, навіть на свіжому повітрі. Тож на період карантину подібні дії мають стати звичними для всіх.Зокрема, проводять дезінфекцію у таких рекреаційних пунктах.- Спецобробку рекреаційних пунктів у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» провели фахівці Володимир-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Цуманське ЛГ”.- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Ратнівське ЛМГ”.- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Старовижівське ЛГ”.- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Маневицьке ЛГ”.У ДП “Поліське ЛГ” спецобробку пройшли не тільки рекреаційні пункти, а з встановлені лісівниками автозупинки.

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