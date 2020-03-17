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Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО

Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Рекреаційні пункти у волинських лісах навіть на період карантину у теплі дні залишаються затребуваними. Щоб зробити перебування людей у лісових зонах відпочинку максимально безпечним, на пунктах рекреації розпочалися і періодично відбуватимуться необхідні заходи дезінфекції.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Відповідно до звернень лісівників, обробка спеціальними розчинами проводиться безпосередньо фахівцями районних відділів Держпродспоживслужби, або ж працівниками держлісгоспів після отриманих необхідних консультацій та наданих засобів захисту.

Оброблялися не лише самі альтанки та встановлені на території зон рекреації конструкції, а й смітники.

Особлива увага приділяється рекреаційним зонам та автозупинкам, які розміщені на шляху до єдиного діючого на сьогодні пункту пропуску для громадян.

Спеціалісти кажуть, що потреба у періодичності подібних дезінфекцій безпосередньо залежить від частоти відвідуваності зони відпочинку. І зазначають, що такі заходи зараз надзвичайно важливі всюди, де є скупчення людей, навіть на свіжому повітрі. Тож на період карантину подібні дії мають стати звичними для всіх.

Зокрема, проводять дезінфекцію у таких рекреаційних пунктах.
- Спецобробку рекреаційних пунктів у ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» провели фахівці Володимир-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Цуманське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Ратнівське ЛМГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Старовижівське ЛГ”.
- Дезінфекція пунктів рекреації ДП “Маневицьке ЛГ”.

У ДП “Поліське ЛГ” спецобробку пройшли не тільки рекреаційні пункти, а з встановлені лісівниками автозупинки.

Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО







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Теги: волинські ліси, дезіфекція, коронавірус
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