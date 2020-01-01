У Погуляйка – новий заступник

Юрія Погуляйка – новий заступник.



Ним став Анатолій Костик.



Чоловік проживає у Луцьку. У декларації зазначив дружину та дочку. Володіє часткою квартири у Луцьку загальною площею 44,5 м2 разом зі своїми батьками. Його дружина ж володіє квартирою у Луцьку площею 138,7 м2 та ще частиною, ймовірно, батьківської квартири. Крім того, Анатолій Костик має авто Honda CR-V 2018 року випуску, а його дружина – MERCEDES-BENZ E220 CDI 2016 року випуску.



Разом із дружиною Анатолій Костик декларує 450 тисяч гривень та 10 тисяч доларів готівки.



"Готовий служити Волині та Україні!!!" - написав Костик на своїй сторінці у facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У голови Волинської ОДА– новий заступник.Ним став Анатолій Костик – голова Волинської обласної організації Соціалістичної партії України. На сайті цієї політсили зазначають, що він народився у селі Чернів, Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1994 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Фізична культура». У березні 1995 року зареєстровувася як приватний підприємець. Займався підприємницькою діяльністю до 2015 року. З квітня 2008 року призначений директором ПП Костик І.О. З 2008 до 2012 року – помічник депутата Верховної Ради 6-скликання Потапчука М.Л. З листопада 2015 року – Голова ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край».Чоловік проживає у Луцьку. У декларації зазначив дружину та дочку. Володіє часткою квартири у Луцьку загальною площею 44,5 м2 разом зі своїми батьками. Його дружина ж володіє квартирою у Луцьку площею 138,7 м2 та ще частиною, ймовірно, батьківської квартири. Крім того, Анатолій Костик має авто Honda CR-V 2018 року випуску, а його дружина – MERCEDES-BENZ E220 CDI 2016 року випуску.Разом із дружиною Анатолій Костик декларує 450 тисяч гривень та 10 тисяч доларів готівки."Готовий служити Волині та Україні!!!" - написав Костик на своїй сторінці у facebook.

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