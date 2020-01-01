На в'їздах і виїздах з Волині перебуватиме поліція

Поліцейські створять блок-пости на в'їздах та виїздах області, а також перебуватимуть на в'їздах до міст, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах області.Про це йшлося сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків та нардепаНародний депутат Ігор Палиця, який модерував нараду, зауважив, що поліція повинна спрацювати максимально професійно задля того, аби люди не їздили за межі області та не в’їжджали з її території.Він додав, що наразі йдеться лише про контроль пасажирських перевезень, але, ймовірно, на усій території буде введений надзвичайний стан і тоді заборонені будуть і поїздки приватним транспортом.На його запитання щодо готовності до роботи таких блок-постів поліцейські відповіли, що можуть приступати до роботи, але чекають офіційно опублікованого рішення уряду.Очільник поліції областіповідомив, що правоохоронці забезпечені засобами індивідуального захисту на перший час.Палиця дав доручення обладнати блок-пости відеоспостереженням, аби поліцейські знали, що за ними стежать та не було зловживань.«Якщо матеріальна потрібна допомога, кажіть. Щоб поліція не просто в екіпажах стояла, а були нормальні умови», - сказав Палиця.Окрім того, поліція має взяти під контроль периметр навколо Волинської обласної клінічної лікарні, яку визначили єдиним медичним закладом області, який рятуватиме хворих з важкою формою коронавірусу.