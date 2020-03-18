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У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»

У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»
Мережа супермаркетів «АТБ» вводить обмеження на покупку товарів для однієї людини. Відповідне оголошення журналісти помітили в торговому закладі Нововолинська.

Про це пише БУГ.

"З метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару: 1) Пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки. 2) Весь інший товар (за виключенням “овочів та фруктів”) в кількості до 5 шт/кг в одні руки", – йдеться в повідомленні.

У фейсбук-групі Нововолинськінфо 16-го березня з’явилися фото спорожнілих полиць АТБ, що на 15-му мікрорайоні.

Люди розкуповують крупи, макарони, ковбасні продукти, сіль, інші продукти та туалетний папір.

У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»

У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»

У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»

У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»

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Теги: нововолинськ, обмеження, маркет
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