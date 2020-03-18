У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»
Сьогодні, 02:08
Мережа супермаркетів «АТБ» вводить обмеження на покупку товарів для однієї людини. Відповідне оголошення журналісти помітили в торговому закладі Нововолинська.
Про це пише БУГ.
"З метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару: 1) Пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки. 2) Весь інший товар (за виключенням “овочів та фруктів”) в кількості до 5 шт/кг в одні руки", – йдеться в повідомленні.
У фейсбук-групі Нововолинськінфо 16-го березня з’явилися фото спорожнілих полиць АТБ, що на 15-му мікрорайоні.
Люди розкуповують крупи, макарони, ковбасні продукти, сіль, інші продукти та туалетний папір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
"З метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару: 1) Пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки. 2) Весь інший товар (за виключенням “овочів та фруктів”) в кількості до 5 шт/кг в одні руки", – йдеться в повідомленні.
У фейсбук-групі Нововолинськінфо 16-го березня з’явилися фото спорожнілих полиць АТБ, що на 15-му мікрорайоні.
Люди розкуповують крупи, макарони, ковбасні продукти, сіль, інші продукти та туалетний папір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У мережі супермаркетів на Волині ввели обмеження на купівлю продуктів «в одні руки»
Сьогодні, 02:08
Від коронавірусу одужала 103-річна жінка
Сьогодні, 01:03
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кулінарія, саморозвиток, робота: чим займаються відомі волиняни під час карантину
18 березень, 23:23
В Україні зафіксували 16 випадків COVID-19
18 березень, 22:35
Медіа