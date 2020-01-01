вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порушив карантин: на Волині спіймали водія автобуса, який перевозив 19 людей

Порушив карантин: на Волині спіймали водія автобуса, який перевозив 19 людей
На Волині поліція зупинила і склала протокол на водія автобуса. У салоні перебувало 19 осіб. Водієві загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Правопорушення виявили у Нововолинську. Співробітники групи реагування патрульної поліції склали на 62-річного водія маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 19 пасажирів, адміністративний протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину.

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 на території держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню інфекції COVID-19. Відповідно до цього документу, заборонені перевезення більше ніж 10 людей в одному транспортному засобі.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порушення, карантин, автобус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нехай поліцаї і розвозять тоді людей.......
Відповісти
Правила карантину для всіх однакові! Чомусь Володимир-Волинський більш дисциплінований, там нема скупчення людей. А в нас люди ,як малі діти їм сказали сидіти вдома а вони все навпаки роблять.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні за тиждень від грипу померли три людини
Сьогодні, 11:06
На Волині за добу рятувальники аж 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави
Сьогодні, 10:52
Порушив карантин: на Волині спіймали водія автобуса, який перевозив 19 людей
Сьогодні, 10:30
Смерть 33-річної жінки від коронавірусу у Чернівцях: поліція розпочала розслідування
Сьогодні, 10:27
«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
16 березень, 17:38
«Волиньобленерго» іде на карантин: обмежили доступ відвідувачів «Волиньобленерго» іде на карантин: обмежили доступ відвідувачів
16 березень, 15:23
На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО
14 березень, 20:38
Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину
13 березень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як «живе» Луцьк без громадського транспорту. ФОТО
Сьогодні, 11:47
 0
Волинянин за кермом Renault скоїв аварію і втік з місця пригоди
Сьогодні, 11:44
 0
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Сьогодні, 11:10
 0
В Україні за тиждень від грипу померли три людини
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8