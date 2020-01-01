Порушив карантин: на Волині спіймали водія автобуса, який перевозив 19 людей

На Волині поліція зупинила і склала протокол на водія автобуса. У салоні перебувало 19 осіб. Водієві загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правопорушення виявили у Нововолинську. Співробітники групи реагування патрульної поліції склали на 62-річного водія маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 19 пасажирів, адміністративний протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину.Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 на території держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню інфекції COVID-19. Відповідно до цього документу, заборонені перевезення більше ніж 10 людей в одному транспортному засобі.