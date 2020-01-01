В Україну невдовзі прилетять і приїдуть ще 12 тисяч громадян





Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram, передає



За словами, Криклія Мінінфраструктури робить усе, щоб повернути українців. Організовані спецрейси до міст-хабів. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авів, Ларнака.



“Перелік постійно оновлюється на сайті МЗС. 9 тисяч українців прилетять сьогодні.



Додатково плануємо 5 спецпотягів з Чехії, Польщі, Німеччини. Це 3 тисячі громадян”, — написав Криклій.



Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні на Батьківщину прилетить 12 тисяч українців.Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктуриу Telegram, передає УНН За словами, Криклія Мінінфраструктури робить усе, щоб повернути українців. Організовані спецрейси до міст-хабів. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авів, Ларнака.“Перелік постійно оновлюється на сайті МЗС. 9 тисяч українців прилетять сьогодні.Додатково плануємо 5 спецпотягів з Чехії, Польщі, Німеччини. Це 3 тисячі громадян”, — написав Криклій.Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.

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