В Україну невдовзі прилетять і приїдуть ще 12 тисяч громадян
19 березень, 23:34
Сьогодні на Батьківщину прилетить 12 тисяч українців.
Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram, передає УНН.
За словами, Криклія Мінінфраструктури робить усе, щоб повернути українців. Організовані спецрейси до міст-хабів. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авів, Ларнака.
“Перелік постійно оновлюється на сайті МЗС. 9 тисяч українців прилетять сьогодні.
Додатково плануємо 5 спецпотягів з Чехії, Польщі, Німеччини. Це 3 тисячі громадян”, — написав Криклій.
Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.
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Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram, передає УНН.
За словами, Криклія Мінінфраструктури робить усе, щоб повернути українців. Організовані спецрейси до міст-хабів. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авів, Ларнака.
“Перелік постійно оновлюється на сайті МЗС. 9 тисяч українців прилетять сьогодні.
Додатково плануємо 5 спецпотягів з Чехії, Польщі, Німеччини. Це 3 тисячі громадян”, — написав Криклій.
Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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