На Волині двоє молодиків вночі обікрали будинок 90-річної бабусі





Скориставшись безпорадністю пенсіонерки, молодики влізли до неї вночі в хату, пошкодивши вікно, - пише газета



Доки пенсіонерка спала, хлопці поцупили електричну плитку й дві каструлі, вартість яких склала 700 гривень.



Вранці відвідати стареньку жінку прийшла сусідка і побачила рейвах від візиту нічних «гостей». Вона й зателефонувала в Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області, а його працівники згодом знайшли крадіїв. Їм лише 18 і 19 років. Молодший уже був раніше судимий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Берестечко Горохівського району молодики обікрали 90-річну бабусю.Скориставшись безпорадністю пенсіонерки, молодики влізли до неї вночі в хату, пошкодивши вікно, - пише газета Волинь-нова Доки пенсіонерка спала, хлопці поцупили електричну плитку й дві каструлі, вартість яких склала 700 гривень.Вранці відвідати стареньку жінку прийшла сусідка і побачила рейвах від візиту нічних «гостей». Вона й зателефонувала в Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області, а його працівники згодом знайшли крадіїв. Їм лише 18 і 19 років. Молодший уже був раніше судимий.

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