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На Волині двоє молодиків вночі обікрали будинок 90-річної бабусі

На Волині двоє молодиків вночі обікрали будинок 90-річної бабусі
У місті Берестечко Горохівського району молодики обікрали 90-річну бабусю.

Скориставшись безпорадністю пенсіонерки, молодики влізли до неї вночі в хату, пошкодивши вікно, - пише газета Волинь-нова.

Доки пенсіонерка спала, хлопці поцупили електричну плитку й дві каструлі, вартість яких склала 700 гривень.

Вранці відвідати стареньку жінку прийшла сусідка і побачила рейвах від візиту нічних «гостей». Вона й зателефонувала в Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області, а його працівники згодом знайшли крадіїв. Їм лише 18 і 19 років. Молодший уже був раніше судимий.

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Теги: крадіжка, будино, бабуся
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