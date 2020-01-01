За добу в Німеччині коронавірусом заразилося майже 3 тисячі людей
Сьогодні, 03:22
У Німеччині кількість заражень коронавірусом за останню добу різко зросла.
Про це повідомив глава федерального Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, який є одним з центральних науково-дослідних установ Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров’я, - пише ІА Волинські новини посилаючись на Spiegel.
«Ми спостерігаємо експоненціальне зростання», – сказав Лотар Вілер.
До півночі влада Німеччини повідомила про приблизно 14 тисяч випадків захворювання, що майже на 3 тисячі більше, ніж напередодні.
«Однак це тільки офіційно заявлені цифри, справжніх випадків завжди буде більше», – сказав Вілер.
Найбільша кількість заражених – в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) і Баварія (2401), найменше – в Бремені (121 випадок).
В середньому наразі коронавірус виявили у 17 осіб на 100 тисяч жителів Німеччини.
«Кількість постраждалих сильно варіюється, – сказав Вілер. – У Гамбурзі, наприклад, 32 випадки на 100 тисяч жителів, в Тюбінгені – тільки сім випадків на 100 тисяч».
«Це також є причиною того, що можна вводити різні заходи в залежності від регіону», – додав він.
Станом на день 20 березня від коронавіруса в Німеччині померли 31 осіб, а до вечора загиблих було вже 53.
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Про це повідомив глава федерального Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, який є одним з центральних науково-дослідних установ Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров’я, - пише ІА Волинські новини посилаючись на Spiegel.
«Ми спостерігаємо експоненціальне зростання», – сказав Лотар Вілер.
До півночі влада Німеччини повідомила про приблизно 14 тисяч випадків захворювання, що майже на 3 тисячі більше, ніж напередодні.
«Однак це тільки офіційно заявлені цифри, справжніх випадків завжди буде більше», – сказав Вілер.
Найбільша кількість заражених – в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) і Баварія (2401), найменше – в Бремені (121 випадок).
В середньому наразі коронавірус виявили у 17 осіб на 100 тисяч жителів Німеччини.
«Кількість постраждалих сильно варіюється, – сказав Вілер. – У Гамбурзі, наприклад, 32 випадки на 100 тисяч жителів, в Тюбінгені – тільки сім випадків на 100 тисяч».
«Це також є причиною того, що можна вводити різні заходи в залежності від регіону», – додав він.
Станом на день 20 березня від коронавіруса в Німеччині померли 31 осіб, а до вечора загиблих було вже 53.
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