За добу в Німеччині коронавірусом заразилося майже 3 тисячі людей





Про це повідомив глава федерального Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, який є одним з центральних науково-дослідних установ Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров’я, -



«Ми спостерігаємо експоненціальне зростання», – сказав Лотар Вілер.



До півночі влада Німеччини повідомила про приблизно 14 тисяч випадків захворювання, що майже на 3 тисячі більше, ніж напередодні.



«Однак це тільки офіційно заявлені цифри, справжніх випадків завжди буде більше», – сказав Вілер.



Найбільша кількість заражених – в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) і Баварія (2401), найменше – в Бремені (121 випадок).



В середньому наразі коронавірус виявили у 17 осіб на 100 тисяч жителів Німеччини.



«Кількість постраждалих сильно варіюється, – сказав Вілер. – У Гамбурзі, наприклад, 32 випадки на 100 тисяч жителів, в Тюбінгені – тільки сім випадків на 100 тисяч».



«Це також є причиною того, що можна вводити різні заходи в залежності від регіону», – додав він.



Станом на день 20 березня від коронавіруса в Німеччині померли 31 осіб, а до вечора загиблих було вже 53.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині кількість заражень коронавірусом за останню добу різко зросла.Про це повідомив глава федерального Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, який є одним з центральних науково-дослідних установ Німеччини і підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров’я, - пише ІА Волинські новини посилаючись на Spiegel.«Ми спостерігаємо експоненціальне зростання», – сказав Лотар Вілер.До півночі влада Німеччини повідомила про приблизно 14 тисяч випадків захворювання, що майже на 3 тисячі більше, ніж напередодні.«Однак це тільки офіційно заявлені цифри, справжніх випадків завжди буде більше», – сказав Вілер.Найбільша кількість заражених – в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) і Баварія (2401), найменше – в Бремені (121 випадок).В середньому наразі коронавірус виявили у 17 осіб на 100 тисяч жителів Німеччини.«Кількість постраждалих сильно варіюється, – сказав Вілер. – У Гамбурзі, наприклад, 32 випадки на 100 тисяч жителів, в Тюбінгені – тільки сім випадків на 100 тисяч».«Це також є причиною того, що можна вводити різні заходи в залежності від регіону», – додав він.Станом на день 20 березня від коронавіруса в Німеччині померли 31 осіб, а до вечора загиблих було вже 53.

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