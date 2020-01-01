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В Україні пропонують ввести надзвичайний стан

В Україні пропонують ввести надзвичайний стан
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.

Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю 112 Каналу, - йдеться на сторінці МОЗ у фейсбуці.

“Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, - наголосив Ілля Ємець.

За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.

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Теги: Україна, коронавірус, Ілля Ємець
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Коментарі 1
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Нам треба карантин владі і змінити їх це ідеоти.
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