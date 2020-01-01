В Україні пропонують ввести надзвичайний стан

Міністр охорони здоров’явиступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю 112 Каналу, - йдеться на сторінці МОЗ у фейсбуці.“Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в Уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, - наголосив Ілля Ємець.За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.