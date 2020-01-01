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Коронавірусом заразився відомий оперний співак Пласідо Домінго

Коронавірусом заразився відомий оперний співак Пласідо Домінго
Іспанський оперний співак Пласідо Домінго заявив, що заразився коронавірусом.

В Іспанії за добу 394 людини померли від наслідків зараження коронавірусом COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 28 572 випадків, - пише Кореспондент.

"Вважаю своїм моральним обов'язком повідомити, що у мене позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19. Моя сім'я і я перебуваємо в самоізоляції доти, поки це необхідно з медичної точки зору", - написав співак у Facebook.

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Теги: коронавірус, світ
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