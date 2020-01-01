Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів





Як би життя не змушувало його бути прагматичним, і досі закоханий у поезію, з підліткового віку він пише вірші та пісні, не закинув пензель та фарби, - пише видання



Василь – один з шести синів родини Ніни та Миколи Королюків. Він та його брати, що народилися на Старовижівщині, здобули різні професії, втім, займаються будівництвом.



"Першою моєю творчою роботою була «ненька», в якій мама колисала всіх моїх братів. Розмалював її різними чудернацькими пташечками. Малюнки прикрашали всі мої зошити, писав їх по стінах, на піску. У школі брав участь у художніх конкурсах. Хороші фарби для таких сільських дітей, як я, були тоді надто дорогим задоволенням, тож викладачі Луцького училища культури і мистецтв пропонували власні. А ще наша аудиторія була розташована між класами скрипки та фортепіано, тому навчалися ми живопису під звуки цих двох божественних інструментів", – розповідає Василь.



Подібні будинки збудували й інші люди



Василь з гумором згадує, як заробив свої перші, як йому здавалось, великі гроші.



"Випадково познайомився з редактором однієї з газет, а той запропонував намалювати політичну карикатуру. Робота йому сподобалась. І я вже бачив себе видатним художником, який чимало заробляє. Дитяча наївність. Згодом вирішив покепкувати над Віктором Медведчуком, і отримав настанову: «На таких людей карикатури не малюють», – повчав мене журналіст. Втім, як він помилявся!



Кар’єру художника Василь продовжив у царині православної ікони, але швидко зрозумів, що це не його. Хотілося свободи, незаангажованості, яскравих кольорів, які б передавали стан душі, давали крила. Найближчим виявився такий напрямок у живописі як абстракціонізм.



"Це багатогранна ідея, те, чим наповнений світ людини, внутрішня втеча особистості від банальності, - так бачить цей стиль художник. Це використання кольорів та їхніх відтінків для надання настрою. Коли пишеш, втрачаєш відчуття часу", - каже чоловік.



Серед робіт художника, на яких – вибухова гама кольорів, не лише абстрактні полотна, а й волинські пейзажі, улюблені з дитинства зображення тварин.



Проте чоловік творчий не лише в живописі. Приводом для захоплення став і його дім з каміном, споруджений у Білині.



"Будували його разом з братами чотири роки. Дім перший у селі повністю дерев’яний, де немає навіть гіпсокартону, з екологічно чистих матеріалів. Згодом у Білині за моїм прикладом з’явилися ще два такі будинки. Мій же – для коханої дружини Ярослави, яка також є творчою людиною, закінчила художню школу, гарно вишиває і мріє створювати дизайнерський одяг. Довкола господи – дерев’яна огорожа. Як кажуть, мій дім – моя фортеця", – розповідає Василь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Василь Королюк, який живе з родиною у селі Білин Ковельського району, людина – творча, неординарна. Він збудував для своєї сім'ї екологічно чистий будинок.Як би життя не змушувало його бути прагматичним, і досі закоханий у поезію, з підліткового віку він пише вірші та пісні, не закинув пензель та фарби, - пише видання Вісник Василь – один з шести синів родини Ніни та Миколи Королюків. Він та його брати, що народилися на Старовижівщині, здобули різні професії, втім, займаються будівництвом."Першою моєю творчою роботою була «ненька», в якій мама колисала всіх моїх братів. Розмалював її різними чудернацькими пташечками. Малюнки прикрашали всі мої зошити, писав їх по стінах, на піску. У школі брав участь у художніх конкурсах. Хороші фарби для таких сільських дітей, як я, були тоді надто дорогим задоволенням, тож викладачі Луцького училища культури і мистецтв пропонували власні. А ще наша аудиторія була розташована між класами скрипки та фортепіано, тому навчалися ми живопису під звуки цих двох божественних інструментів", – розповідає Василь.Василь з гумором згадує, як заробив свої перші, як йому здавалось, великі гроші."Випадково познайомився з редактором однієї з газет, а той запропонував намалювати політичну карикатуру. Робота йому сподобалась. І я вже бачив себе видатним художником, який чимало заробляє. Дитяча наївність. Згодом вирішив покепкувати над Віктором Медведчуком, і отримав настанову: «На таких людей карикатури не малюють», – повчав мене журналіст. Втім, як він помилявся!Кар’єру художника Василь продовжив у царині православної ікони, але швидко зрозумів, що це не його. Хотілося свободи, незаангажованості, яскравих кольорів, які б передавали стан душі, давали крила. Найближчим виявився такий напрямок у живописі як абстракціонізм."Це багатогранна ідея, те, чим наповнений світ людини, внутрішня втеча особистості від банальності, - так бачить цей стиль художник. Це використання кольорів та їхніх відтінків для надання настрою. Коли пишеш, втрачаєш відчуття часу", - каже чоловік.Серед робіт художника, на яких – вибухова гама кольорів, не лише абстрактні полотна, а й волинські пейзажі, улюблені з дитинства зображення тварин.Проте чоловік творчий не лише в живописі. Приводом для захоплення став і його дім з каміном, споруджений у Білині."Будували його разом з братами чотири роки. Дім перший у селі повністю дерев’яний, де немає навіть гіпсокартону, з екологічно чистих матеріалів. Згодом у Білині за моїм прикладом з’явилися ще два такі будинки. Мій же – для коханої дружини Ярослави, яка також є творчою людиною, закінчила художню школу, гарно вишиває і мріє створювати дизайнерський одяг. Довкола господи – дерев’яна огорожа. Як кажуть, мій дім – моя фортеця", – розповідає Василь.

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