Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов
Сьогодні, 16:14
Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов має у власності чимало землі у селі Тростянець Ківерцівського району, звідки посадовець родом, а також земельну ділянку та будинок у селі Великий Омеляник Луцького району.
Про це йдеться в електронній декларації Володимира Степанова за 2019 рік.
Згідно з декларацією, за 2019 рік начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради заробив 291 293 гривні, а це понад 24 тисячі гривень в місяць. До того ж, посадовець отримав понад 90 тисяч гривень пенсії (приблизно 7 500 гривень в місяць).
Його дружина Лариса Степанова за діяльність в управлінні освіти Луцької міської ради (школа № 26) отримала 132 498 гривень зарплати. Крім того, минуло річ вона отримала 40 239 гривень пенсії.
Готівкою Степанов зберігає 260 000 гривень.
Посадовець має будинок у селі Великий Омеляник Луцького району площею 380,4 кв.м. Також йому належать легковий автомобіль Geely Emgrand 7 2018 року випуску та трактор RDT 160ESH 2016 року випуску з причепом.
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Про це йдеться в електронній декларації Володимира Степанова за 2019 рік.
Згідно з декларацією, за 2019 рік начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради заробив 291 293 гривні, а це понад 24 тисячі гривень в місяць. До того ж, посадовець отримав понад 90 тисяч гривень пенсії (приблизно 7 500 гривень в місяць).
Його дружина Лариса Степанова за діяльність в управлінні освіти Луцької міської ради (школа № 26) отримала 132 498 гривень зарплати. Крім того, минуло річ вона отримала 40 239 гривень пенсії.
Готівкою Степанов зберігає 260 000 гривень.
Посадовець має будинок у селі Великий Омеляник Луцького району площею 380,4 кв.м. Також йому належать легковий автомобіль Geely Emgrand 7 2018 року випуску та трактор RDT 160ESH 2016 року випуску з причепом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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