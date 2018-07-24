Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов

Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радимає у власності чимало землі у селі Тростянець Ківерцівського району, звідки посадовець родом, а також земельну ділянку та будинок у селі Великий Омеляник Луцького району.Про це йдеться в електронній декларації Володимира Степанова за 2019 рік.Згідно з декларацією, за 2019 рік начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради заробив 291 293 гривні, а це понад 24 тисячі гривень в місяць. До того ж, посадовець отримав понад 90 тисяч гривень пенсії (приблизно 7 500 гривень в місяць).Його дружина Лариса Степанова за діяльність в управлінні освіти Луцької міської ради (школа № 26) отримала 132 498 гривень зарплати. Крім того, минуло річ вона отримала 40 239 гривень пенсії.Готівкою Степанов зберігає 260 000 гривень.Посадовець має будинок у селі Великий Омеляник Луцького району площею 380,4 кв.м. Також йому належать легковий автомобіль Geely Emgrand 7 2018 року випуску та трактор RDT 160ESH 2016 року випуску з причепом.