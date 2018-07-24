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Спецтема: Е-декларації: чим багаті волинські посадовці
 

Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов

Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов
Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов має у власності чимало землі у селі Тростянець Ківерцівського району, звідки посадовець родом, а також земельну ділянку та будинок у селі Великий Омеляник Луцького району.

Про це йдеться в електронній декларації Володимира Степанова за 2019 рік.

Згідно з декларацією, за 2019 рік начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради заробив 291 293 гривні, а це понад 24 тисячі гривень в місяць. До того ж, посадовець отримав понад 90 тисяч гривень пенсії (приблизно 7 500 гривень в місяць).

Його дружина Лариса Степанова за діяльність в управлінні освіти Луцької міської ради (школа № 26) отримала 132 498 гривень зарплати. Крім того, минуло річ вона отримала 40 239 гривень пенсії.

Готівкою Степанов зберігає 260 000 гривень.

Посадовець має будинок у селі Великий Омеляник Луцького району площею 380,4 кв.м. Також йому належать легковий автомобіль Geely Emgrand 7 2018 року випуску та трактор RDT 160ESH 2016 року випуску з причепом.

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Теги: Володимир Степанов, декларація, зарплата
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