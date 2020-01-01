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В уряді пообіцяли виплати для тих, хто залишився без роботи через карантин

В уряді пообіцяли виплати для тих, хто залишився без роботи через карантин
Держава виплатить українцям, які залишилися без роботи, або не зможуть працювати через карантин, фінансову допомогу у встановленому законодавством розмірі з так званого стабілізаційного фонду, який невдовзі сформують.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, - пише УНІАН.

Він також додав, що кошти платитимуть для того, аби люди змогли перебувати вдома у період карантину.

«Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно знаходився у відпустках або був звільнений з роботи», – сказав Шмигаль.

Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.

Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.


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Теги: виплати, карантин, уряд, допомога
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