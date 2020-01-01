В уряді пообіцяли виплати для тих, хто залишився без роботи через карантин





Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, - пише



Він також додав, що кошти платитимуть для того, аби люди змогли перебувати вдома у період карантину.



«Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно знаходився у відпустках або був звільнений з роботи», – сказав Шмигаль.



Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.



Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава виплатить українцям, які залишилися без роботи, або не зможуть працювати через карантин, фінансову допомогу у встановленому законодавством розмірі з так званого стабілізаційного фонду, який невдовзі сформують.Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, - пише УНІАН Він також додав, що кошти платитимуть для того, аби люди змогли перебувати вдома у період карантину.«Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно знаходився у відпустках або був звільнений з роботи», – сказав Шмигаль.Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.

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