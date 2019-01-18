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На Волині у лісі знайшли туші мертвих свиней

На Волині у лісі знайшли туші мертвих свиней
Поблизу села Селець Турійського району у лісі виявили туші трьох мертвих свійських свиней.

Про це повідомив депутат Турійської районної ради Володимир Красуля.

Фпкт підтвердили і в обласному управлінні Держпродспоживслужби.
Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби Анатолій Тимофіюк розповів, що інформація про виявлення мертвих свиней у лісі надійшла сьогодні, 24 березня, вранці.

Тож спеціалісти викликали поліцію та виїхали на місце разом із правоохоронцями. Тимофіюк додає, що коли приїхали у ліс, то туші вже були закопані, довелося відкопувати вручну, аби відібрати матеріал для досліджень. Вочевидь, мертві тварини лежали у лісі тривалий час, оскільки почали розкладатися.

Тварин закопали, на місці провели дезінфекцію. Матеріали відправлять у лабораторію до Львова, аби визначити, чи тварини вмерли через африканську чуму свиней.


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Теги: туші, свині, Волинь
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Коментарі 1
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Анатолій Тимофіюк! перевірте свинарник у Холопичах вашого Локачинського району!гноївка тече в р.Турію, дохлі свині на кобасню!та і межі розташування комплексу порушені!
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