Новий ґаджет – не за всі гроші: як замовити техніку з США*





Американські магазини електроніки



США — один із ключових світових ринків, де вартість техніки та її компонентів значно нижча, ніж у ЄС й Україні. Це пов’язано з тим, що бази світових гігантів електроніки знаходяться в Америці, як і основний ринок збуту. Така конкуренція змушує тримати ціни на низькому рівні. Є чималий асортимент товарів, брендів та специфікацій, можна орієнтуватися на вартість або простоту оформлення під час замовлення.



У магазинах США ви купуєте оригінальну продукцію. Так, китайські підробки є і в Штатах, але ймовірність їх купівлі, якщо ви відвідуєте офіційні інтернет-магазини електроніки, дуже низька. Новинки також можна замовити з доставкою додому задовго до того, як вони з’являться в українських шопах.



Найпопулярнішими американськими магазинами, де можна придбати техніку й електроніку, є Firebox, Apple, Walmart, Dewalt, HTC, Ebay. Останні кілька років популярністю користується



Як організувати доставку з Америки в Україну



Оперативне



Вартість транспортування залежить від виду й ваги вантажу. Правила, терміни та ціни вказані на сайті форвардингової компанії. Там же можна розрахувати орієнтовну сумарну вартість. Представники Ukraine Express займаються оформленням митної документації та відстежують замовлення протягом усього маршруту. Актуальний статус процесу демонструється в особистому кабінеті покупця.



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