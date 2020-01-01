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Де на Волині встановлять блок-пости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Де на Волині встановлять блок-пости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Через надзвичайну ситуацію на території Волинської області та у Луцьку облаштують блок-пости на в’їздах та виїздах в місто і на територію області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Загалом на Волині планують встановити 25 таких пунктів, на яких чергуватимуть медичні працівники, поліцейські та ДСНСники. Блок-пости встановлять, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах області

На в’їздах та виїздах в область контрольно-пропускні пункти встановлять за такими адресами:

- Горохівський район, село Журавники автодорога М-17, 71 кілометр + 300 метрів;

- Горохівський район, місто Берестечко перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки;

- Ківерцівський район, автодорога № О 030533, 80 метрів від перехрестя з дорогою № Т 1817;

- Ківерцівський район, стаціонарний пост «Цумань», автодорога Н-22, 127 км + 700 метрів;

- Любешівський район, село Бережна Воля, автодорога № О 030958, 10 кілометрів;

- Маневицький район, автодорога М 07, 353 кілометри + 800 метрів;

- Луцький район, село Крупа, перехрестя автодороги М-19, 167 кілометрів + 500 метрів та автодороги в напрямку аеродрому;

- Іваничівский район, село Литовеж, автодорога Р-15, 89 кілометрів + 500 метрів.

На в`їздах та виїздах із Луцька розмістять 17 пунктів:

- Вулиця Володимирська, 1а, поблизу АЗС «WOG»;

- с. Зміїнець, вулиця Луцька, 2а, біля відділення «Нової Пошти № 1»;

- перехрестя вулиць Героїв УПА та Селищної (в напрямку села Жидичин);

- вул. Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»);

- вул. Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»);

- вул. Дубнівська (кільце);

- с. Рованці (поворот на с. Боратин);

- вул. Мамсурова, 10 (КХП-2);

- вул. Львівська (перехрестя дороги H-17, с.Вересневе).

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Теги: Волинь, коронавірус
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Коментарі 2
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А що перевіряти будуть? Температуру міряти?
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Просте запитання-яка ціль???Всі віруносії вже вїхали і прилетіли в Україну і рознесли по всіх областях.Що і кого будуть первіряти???В нас крантин і він діє.
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