Де на Волині встановлять блокпости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 08:10
Через надзвичайну ситуацію на території Волинської області та у Луцьку облаштують блокпости на в’їздах та виїздах в місто і на територію області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Загалом на Волині планують встановити 25 таких пунктів, на яких чергуватимуть медичні працівники, поліцейські та ДСНСники. Блок-пости встановлять, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах області
На в’їздах та виїздах в область контрольно-пропускні пункти встановлять за такими адресами:
- Горохівський район, село Журавники автодорога М-17, 71 кілометр + 300 метрів;
- Горохівський район, місто Берестечко перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки;
- Ківерцівський район, автодорога № О 030533, 80 метрів від перехрестя з дорогою № Т 1817;
- Ківерцівський район, стаціонарний пост «Цумань», автодорога Н-22, 127 км + 700 метрів;
- Любешівський район, село Бережна Воля, автодорога № О 030958, 10 кілометрів;
- Маневицький район, автодорога М 07, 353 кілометри + 800 метрів;
- Луцький район, село Крупа, перехрестя автодороги М-19, 167 кілометрів + 500 метрів та автодороги в напрямку аеродрому;
- Іваничівский район, село Литовеж, автодорога Р-15, 89 кілометрів + 500 метрів.
На в`їздах та виїздах із Луцька розмістять 17 пунктів:
- Вулиця Володимирська, 1а, поблизу АЗС «WOG»;
- с. Зміїнець, вулиця Луцька, 2а, біля відділення «Нової Пошти № 1»;
- перехрестя вулиць Героїв УПА та Селищної (в напрямку села Жидичин);
- вул. Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»);
- вул. Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»);
- вул. Дубнівська (кільце);
- с. Рованці (поворот на с. Боратин);
- вул. Мамсурова, 10 (КХП-2);
- вул. Львівська (перехрестя дороги H-17, с.Вересневе).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Загалом на Волині планують встановити 25 таких пунктів, на яких чергуватимуть медичні працівники, поліцейські та ДСНСники. Блок-пости встановлять, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах області
На в’їздах та виїздах в область контрольно-пропускні пункти встановлять за такими адресами:
- Горохівський район, село Журавники автодорога М-17, 71 кілометр + 300 метрів;
- Горохівський район, місто Берестечко перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки;
- Ківерцівський район, автодорога № О 030533, 80 метрів від перехрестя з дорогою № Т 1817;
- Ківерцівський район, стаціонарний пост «Цумань», автодорога Н-22, 127 км + 700 метрів;
- Любешівський район, село Бережна Воля, автодорога № О 030958, 10 кілометрів;
- Маневицький район, автодорога М 07, 353 кілометри + 800 метрів;
- Луцький район, село Крупа, перехрестя автодороги М-19, 167 кілометрів + 500 метрів та автодороги в напрямку аеродрому;
- Іваничівский район, село Литовеж, автодорога Р-15, 89 кілометрів + 500 метрів.
На в`їздах та виїздах із Луцька розмістять 17 пунктів:
- Вулиця Володимирська, 1а, поблизу АЗС «WOG»;
- с. Зміїнець, вулиця Луцька, 2а, біля відділення «Нової Пошти № 1»;
- перехрестя вулиць Героїв УПА та Селищної (в напрямку села Жидичин);
- вул. Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»);
- вул. Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»);
- вул. Дубнівська (кільце);
- с. Рованці (поворот на с. Боратин);
- вул. Мамсурова, 10 (КХП-2);
- вул. Львівська (перехрестя дороги H-17, с.Вересневе).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А що перевіряти будуть? Температуру міряти?
Просте запитання-яка ціль???Всі віруносії вже вїхали і прилетіли в Україну і рознесли по всіх областях.Що і кого будуть первіряти???В нас крантин і він діє.
на рідній соловїній?
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