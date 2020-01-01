Де на Волині встановлять блокпости. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Через надзвичайну ситуацію на території Волинської області та у Луцьку облаштують блокпости на в’їздах та виїздах в місто і на територію області.Про цестало відомо з власних джерел.Загалом на Волині планують встановити 25 таких пунктів, на яких чергуватимуть медичні працівники, поліцейські та ДСНСники. Блок-пости встановлять, аби не допустити ввезення людей на територію області, контролювати дотримання вимоги щодо скасування пасажирських перевезень та максимально припинити переміщення людей в межах областіНа в’їздах та виїздах в область контрольно-пропускні пункти встановлять за такими адресами:- Горохівський район, село Журавники автодорога М-17, 71 кілометр + 300 метрів;- Горохівський район, місто Берестечко перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки;- Ківерцівський район, автодорога № О 030533, 80 метрів від перехрестя з дорогою № Т 1817;- Ківерцівський район, стаціонарний пост «Цумань», автодорога Н-22, 127 км + 700 метрів;- Любешівський район, село Бережна Воля, автодорога № О 030958, 10 кілометрів;- Маневицький район, автодорога М 07, 353 кілометри + 800 метрів;- Луцький район, село Крупа, перехрестя автодороги М-19, 167 кілометрів + 500 метрів та автодороги в напрямку аеродрому;- Іваничівский район, село Литовеж, автодорога Р-15, 89 кілометрів + 500 метрів.На в`їздах та виїздах із Луцька розмістять 17 пунктів:- Вулиця Володимирська, 1а, поблизу АЗС «WOG»;- с. Зміїнець, вулиця Луцька, 2а, біля відділення «Нової Пошти № 1»;- перехрестя вулиць Героїв УПА та Селищної (в напрямку села Жидичин);- вул. Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»);- вул. Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»);- вул. Дубнівська (кільце);- с. Рованці (поворот на с. Боратин);- вул. Мамсурова, 10 (КХП-2);- вул. Львівська (перехрестя дороги H-17, с.Вересневе).