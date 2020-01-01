Офіційно підтвердили другий випадок коронавірусу на Волині





Станом на 22:30 підтверджено 145 випадків COVID-19, - йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров’я України.



За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтвердили 32 нових випадки.



В оперативній інформації щодо кількості випадків захворювання йдеться, що на території Волинської області зафіксували 2 випадки коронавірусу.







Також, випадки коронавірусу виявили:

Вінницька обл.— 1 протягом доби;

Дніпропетровська обл. — 2;

Донецька обл. — 1;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний);

Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;

Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);

Київ — 34, з них 3 протягом доби;

Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;

Луганська обл. — 1 протягом доби;

Львівська обл. — 2;

Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;

Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);

Херсонська обл. — 1 протягом доби;

Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;

Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;



Усього зафіксували 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Один пацієнт вже одужав, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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