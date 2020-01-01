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Офіційно підтвердили другий випадок коронавірусу на Волині

Офіційно підтвердили другий випадок коронавірусу на Волині
На території Волинської області медики офіційно підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус.

Станом на 22:30 підтверджено 145 випадків COVID-19, - йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров’я України.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтвердили 32 нових випадки.

В оперативній інформації щодо кількості випадків захворювання йдеться, що на території Волинської області зафіксували 2 випадки коронавірусу.

Як відомо, 24 березня коронавірус виявили в 7-річної дівчинки з Гірки Полонки.. Ще один випадок захворювання на коронавірус виявили 25 березня.

Також, випадки коронавірусу виявили:
Вінницька обл.— 1 протягом доби;
Дніпропетровська обл. — 2;
Донецька обл. — 1;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
Київ — 34, з них 3 протягом доби;
Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
Луганська обл. — 1 протягом доби;
Львівська обл. — 2;
Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
Херсонська обл. — 1 протягом доби;
Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;

Усього зафіксували 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Один пацієнт вже одужав, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь
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