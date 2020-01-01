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В Україні розробили тести для виявлення коронавірусу

В Україні розробили тести для виявлення коронавірусу
В Інституті молекулярної біології та генетики НАН розроблена й готова до використання тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19.

Про це заявив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович у Facebook, - пише Укрінформ.

«Виготовлена і повністю готова до використання «Тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19» на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%», - написав урядовець.

За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.

Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.

«Однак Інститут може виробляти набагато більше тестів, які зараз дуже потрібні Україні. Менш ніж за тиждень науковці можуть зробити набори на 10 тис. вимірювань, а за 10-12 днів - на 50 тис. Головне, що для цього потрібно – кошти», - зазначив Полюхович.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві організували повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР.

В Україні станом на 25 березня у 13 регіонах зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України і продовжив карантин до 24 квітня цього року.

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Теги: Україна, коронавірус
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