В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
Сьогодні, 09:27
У місті Берестечко Горохівського району зіткнулись автомобіль Mazda і мотоцикл.
Автопригода сталась близько 4 години ночі, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що за кермом транспортих засобів були 21-річний й 22-річний водії. Водію мотоцикла ампутували два пальці на нозі, автомобіліст теж потрапив у лікарню з відкритим переломом колінного суглобу.
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Автопригода сталась близько 4 години ночі, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що за кермом транспортих засобів були 21-річний й 22-річний водії. Водію мотоцикла ампутували два пальці на нозі, автомобіліст теж потрапив у лікарню з відкритим переломом колінного суглобу.
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