вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі

В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
У місті Берестечко Горохівського району зіткнулись автомобіль Mazda і мотоцикл.

Автопригода сталась близько 4 години ночі, - пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що за кермом транспортих засобів були 21-річний й 22-річний водії. Водію мотоцикла ампутували два пальці на нозі, автомобіліст теж потрапив у лікарню з відкритим переломом колінного суглобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Берестечко, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
На Волині судили жінку, яка намагалася вкрасти з торгового центру велосипед та бутси
Сьогодні, 09:48
В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 26 березня
Сьогодні, 09:08
У громаді під Луцькому почали працювати поліцейські офіцери
Сьогодні, 08:52
Схожі новини
Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус Аварія на Волині: 27-річний мотоцикліст врізався у бус
20 березень, 11:52
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
19 березень, 22:17
У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
06 грудень, 2019, 10:44
Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники
06 грудень, 2019, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині донька під час конфлікту побила матір
Сьогодні, 10:06
 0
У Луцьку автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 09:56
 0
Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
 0
На Волині судили жінку, яка намагалася вкрасти з торгового центру велосипед та бутси
Сьогодні, 09:48
 0
В аварії на Волині зіткнулись Mazda і мотоцикл: постраждалому хлопцю ампутували пальці на нозі
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8