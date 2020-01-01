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Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО

Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській перед заправкою «AND» сталася аварія за участі буса Volkswagen і легковика Chevrolet.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода трапилась приблизно о 11:30. Як інформують свідки, бус виїжджав зі сторони автомагазину «Mercedes-benz» і зіткнувся з Chevrolet. У легковика – суттєві пошкодження передньої частини авто.

На місці ДТП працює поліція.

Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО
Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО
Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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