Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і Chevrolet. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода трапилась приблизно о 11:30. Як інформують свідки, бус виїжджав зі сторони автомагазину «Mercedes-benz» і зіткнувся з Chevrolet. У легковика – суттєві пошкодження передньої частини авто.



На місці ДТП працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській перед заправкою «AND» сталася аварія за участі буса Volkswagen і легковика Chevrolet.Про цеповідомили очевидці.Автопригода трапилась приблизно о 11:30. Як інформують свідки, бус виїжджав зі сторони автомагазину «Mercedes-benz» і зіткнувся з Chevrolet. У легковика – суттєві пошкодження передньої частини авто.На місці ДТП працює поліція.

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