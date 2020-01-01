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Українців на карантині контролюватимуть через мобільний додаток

Українців на карантині контролюватимуть через мобільний додаток
Наступного тижня в Україні розпочнуть контролювати громадян за дотриманням самоізоляції та карантину у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-19 через мобільні телефони. Міністерство цифрової трансформації готується до запуску спеціального мобільного застосунку, який також дозволить хворим замовляти онлайн ліки та продукти та інформувати про стан свого здоров'я.

Про це в Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - інформує ТСН.

За допомогою цієї програми, як зазначається, буде здійснюватися обов'язковий контроль для інфікованих коронавірусом і добровільний контроль для самоізольованих за допомогою даних геолокації і FaceID. Міністр запевнив, що програма не стежитиме за українцями.

"Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - наголосив Федоров.

За його словами, завдяки додатку хворі на COVID-19 зможуть замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про своє самопочуття. Також завдяки застосунку Мінціфра планує працювати над моніторингом контакту з хворою людиною у майбутньому.

"Наступним кроком стане реалізація моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає в застосуванні широкої мережі QR-кодів у магазинах, таксі та інших громадських місцях. Відразу наголошу, що це добровільно",- підсумував міністр.

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Теги: коронавірус, карантин, контроль
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