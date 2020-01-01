Українців на карантині контролюватимуть через мобільний додаток





Про це в Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, -



За допомогою цієї програми, як зазначається, буде здійснюватися обов'язковий контроль для інфікованих коронавірусом і добровільний контроль для самоізольованих за допомогою даних геолокації і FaceID. Міністр запевнив, що програма не стежитиме за українцями.



"Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - наголосив Федоров.



За його словами, завдяки додатку хворі на COVID-19 зможуть замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про своє самопочуття. Також завдяки застосунку Мінціфра планує працювати над моніторингом контакту з хворою людиною у майбутньому.



"Наступним кроком стане реалізація моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає в застосуванні широкої мережі QR-кодів у магазинах, таксі та інших громадських місцях. Відразу наголошу, що це добровільно",- підсумував міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня в Україні розпочнуть контролювати громадян за дотриманням самоізоляції та карантину у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-19 через мобільні телефони. Міністерство цифрової трансформації готується до запуску спеціального мобільного застосунку, який також дозволить хворим замовляти онлайн ліки та продукти та інформувати про стан свого здоров'я.Про це в Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, - інформує ТСН.За допомогою цієї програми, як зазначається, буде здійснюватися обов'язковий контроль для інфікованих коронавірусом і добровільний контроль для самоізольованих за допомогою даних геолокації і FaceID. Міністр запевнив, що програма не стежитиме за українцями."Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - наголосив Федоров.За його словами, завдяки додатку хворі на COVID-19 зможуть замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про своє самопочуття. Також завдяки застосунку Мінціфра планує працювати над моніторингом контакту з хворою людиною у майбутньому."Наступним кроком стане реалізація моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає в застосуванні широкої мережі QR-кодів у магазинах, таксі та інших громадських місцях. Відразу наголошу, що це добровільно",- підсумував міністр.

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