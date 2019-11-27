вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф компанія WOG передала близько тисячі талонів на пальне, аби «швидкі» могли здійснити 20 000 додаткових виїздів на виклики.

Талони медикам вручила представниця компанії Наталія Маленицька у п’ятницю, 27 березня. Директор КП «ВОЦЕМДМК» Володимир Шмаль подякував бізнесу за таку ініціативу, адже у зв’язку із невтішною епідемічною ситуацією викликів на «гарячу лінію» центру зросла більш ніж удвічі, а фінансування при цьому не вистачає.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


«Кожен, хто телефонує просить приїхати, оглянути і навіть провести експрес-тест на відсутність або ж наявність антитіл на коронавірус. Працівники ЕМД таких тестів не проводять, натомість усіх пацієнтів з підозрами ми доставляємо у районні лікарні, у складних випадках – в інфекційну в Луцьк або ж Волинську обласну клінічну лікарню», – говорить Володимир Шмаль, показуючи центральну диспетчерську, щоправда лише з-за скла, аби нікого не наражати на небезпеку.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


Центральна оперативна диспетчерська приймає виклики з усієї Волині, будь-якого населеного пункту області, з різних мобільних операторів та стаціонарних телефонів.

Першочергово кожен дзвінок опрацьовує диспетчер. Якщо людина звертається із ознаками ГРВІ, грипу, тоді консультація є більш широкою: дізнаються, чи не було у пацієнта контакту із людьми, що прибули з-за кордону, чи пацієнт сам не подорожував за межами України останнім часом.

«З’ясувавши усі ці питання, бригада медиків «швидкої» отримує повну інформацію щодо стану пацієнта. В разі необхідності, якщо є підозра на коронавірусну інфекцію, медики одягають засоби індивідуального захисту і їдуть опрацьовувати виклик», – розповідає директор центру ЕМД.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


Компанія WOG допомогла врегулювати одну із найважливіших технічних проблем медицини Волині – доїзд катет «швидких» на виклики. Володимир Шмаль зазначає, що це питання гостро постало перед працівниками закладу з початком пандемії, адже кількість дзвінків і викликів помітно зросла.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


«Сьогодні ми бачимо один з тих прикладів, коли країна мобілізувалася і питання охорони здоров’я зачепило усіх», – говорить начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк, який також прийшов висловити свою вдячність представникам бізнесу, що не залишився осторонь проблеми.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


«Україна, як і весь світ зараз знаходиться у кризовій ситуації, тому дуже важливо, аби уряд і бізнес діяли злагоджено. Компанія WOG разом з іншими соціально-відповідальними компаніями долучилася до ініціативи Міністерства охорони здоров’я», – зазначила Наталія Маленицька.

Вона розповіла, що найближчим часом компанія WOG, співакціонером якої є народний депутат України Степан Івахів, планує запустити низку благодійних ініціатив, які будуть спрямовані передусім для допомоги медпрацівникам, що знаходяться на «передовій» боротьби із коронавірусом.

Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: WOG, ВОЦЕМДМК, Волинь, Луцьк, швидка, пальне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
Сьогодні, 17:00
Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв
Сьогодні, 16:50
Через карантин на Волині бракує донорів, які здають кров. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Волинь – лідер за ростом цін на зріджений вуглеводневий газ Волинь – лідер за ростом цін на зріджений вуглеводневий газ
27 листопад, 2019, 08:09
На Волині не вистачає водіїв «швидких» На Волині не вистачає водіїв «швидких»
22 червень, 2018, 16:05
В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю
Сьогодні, 12:20
Луцький Свято-Троїцький собор продезінфікували. ФОТО Луцький Свято-Троїцький собор продезінфікували. ФОТО
26 березень, 06:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
Луцький психолог дала поради, як говорити з дітьми про коронавірус
Сьогодні, 18:08
 0
На 100% вийдемо через тиждень, – Дудар про готовність обласної лікарні приймати важких хворих з коронавірусом
Сьогодні, 17:50
 0
Рівненський медзаклад, де лікують хворих на Covid-19, взяли під охорону бійці Нацгвардії
Сьогодні, 17:40
 0
У Франції від коронавірусу померла принцеса
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8