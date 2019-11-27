Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО

Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф компанія WOG передала близько тисячі талонів на пальне, аби «швидкі» могли здійснити 20 000 додаткових виїздів на виклики.Талони медикам вручила представниця компаніїу п’ятницю, 27 березня. Директор КП «ВОЦЕМДМК»подякував бізнесу за таку ініціативу, адже у зв’язку із невтішною епідемічною ситуацією викликів на «гарячу лінію» центру зросла більш ніж удвічі, а фінансування при цьому не вистачає.«Кожен, хто телефонує просить приїхати, оглянути і навіть провести експрес-тест на відсутність або ж наявність антитіл на коронавірус. Працівники ЕМД таких тестів не проводять, натомість усіх пацієнтів з підозрами ми доставляємо у районні лікарні, у складних випадках – в інфекційну в Луцьк або ж Волинську обласну клінічну лікарню», – говорить Володимир Шмаль, показуючи центральну диспетчерську, щоправда лише з-за скла, аби нікого не наражати на небезпеку.Центральна оперативна диспетчерська приймає виклики з усієї Волині, будь-якого населеного пункту області, з різних мобільних операторів та стаціонарних телефонів.Першочергово кожен дзвінок опрацьовує диспетчер. Якщо людина звертається із ознаками ГРВІ, грипу, тоді консультація є більш широкою: дізнаються, чи не було у пацієнта контакту із людьми, що прибули з-за кордону, чи пацієнт сам не подорожував за межами України останнім часом.«З’ясувавши усі ці питання, бригада медиків «швидкої» отримує повну інформацію щодо стану пацієнта. В разі необхідності, якщо є підозра на коронавірусну інфекцію, медики одягають засоби індивідуального захисту і їдуть опрацьовувати виклик», – розповідає директор центру ЕМД.Компанія WOG допомогла врегулювати одну із найважливіших технічних проблем медицини Волині – доїзд катет «швидких» на виклики. Володимир Шмаль зазначає, що це питання гостро постало перед працівниками закладу з початком пандемії, адже кількість дзвінків і викликів помітно зросла.«Сьогодні ми бачимо один з тих прикладів, коли країна мобілізувалася і питання охорони здоров’я зачепило усіх», – говорить начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації, який також прийшов висловити свою вдячність представникам бізнесу, що не залишився осторонь проблеми.«Україна, як і весь світ зараз знаходиться у кризовій ситуації, тому дуже важливо, аби уряд і бізнес діяли злагоджено. Компанія WOG разом з іншими соціально-відповідальними компаніями долучилася до ініціативи Міністерства охорони здоров’я», – зазначила Наталія Маленицька.Вона розповіла, що найближчим часом компанія WOG, співакціонером якої є народний депутат України, планує запустити низку благодійних ініціатив, які будуть спрямовані передусім для допомоги медпрацівникам, що знаходяться на «передовій» боротьби із коронавірусом.