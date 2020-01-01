Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Волині
Сьогодні, 17:10
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів райдержадміністрацій на Волині.
Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.
Нагадаємо, раніше президент призначив перших трьох голів райдержадміністрацій на Волині – Горохівської, Ківерцівської та Любомльської.
Турійську РДА очолила голова Турійської райради Черен Ольга Миколаївна.
Головою Любешівської райдержадміністрації стала депутатка сьомого скликання Любешівської селищної ради Подерня-Масюк Юлія Андріївна.
Іваничівську РДА очолив колишній сільський староста Переславичівської сільради Смаль Микола Миколайович.
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Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.
Нагадаємо, раніше президент призначив перших трьох голів райдержадміністрацій на Волині – Горохівської, Ківерцівської та Любомльської.
Турійську РДА очолила голова Турійської райради Черен Ольга Миколаївна.
Головою Любешівської райдержадміністрації стала депутатка сьомого скликання Любешівської селищної ради Подерня-Масюк Юлія Андріївна.
Іваничівську РДА очолив колишній сільський староста Переславичівської сільради Смаль Микола Миколайович.
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