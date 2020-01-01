Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Волині

Володимир Зеленський призначив нових голів райдержадміністрацій на Волині.



Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.



Нагадаємо, раніше президент призначив



Турійську РДА очолила голова Турійської райради Черен Ольга Миколаївна.



Головою Любешівської райдержадміністрації стала депутатка сьомого скликання Любешівської селищної ради Подерня-Масюк Юлія Андріївна.



Іваничівську РДА очолив колишній сільський староста Переславичівської сільради Смаль Микола Миколайович.





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