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Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Волині

Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Волині
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів райдержадміністрацій на Волині.

Про це йдеться у розпорядженнях глави держави.

Нагадаємо, раніше президент призначив перших трьох голів райдержадміністрацій на Волині – Горохівської, Ківерцівської та Любомльської.

Турійську РДА очолила голова Турійської райради Черен Ольга Миколаївна.

Головою Любешівської райдержадміністрації стала депутатка сьомого скликання Любешівської селищної ради Подерня-Масюк Юлія Андріївна.

Іваничівську РДА очолив колишній сільський староста Переславичівської сільради Смаль Микола Миколайович.


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Теги: призначення, РДА, Волинь
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