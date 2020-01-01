Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:51
Опублікували унікальне фото цепеліна над Луцьком.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Одна із моїх сьогоднішніх знахідок", - підписала дослідниця фото.
На світлині зазнімкували цепелін (дирижабль) австрійської армії в Луцьку у 1915 році.
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Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Одна із моїх сьогоднішніх знахідок", - підписала дослідниця фото.
На світлині зазнімкували цепелін (дирижабль) австрійської армії в Луцьку у 1915 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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