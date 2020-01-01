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Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО

Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО
Опублікували унікальне фото цепеліна над Луцьком.

Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Одна із моїх сьогоднішніх знахідок", - підписала дослідниця фото.

На світлині зазнімкували цепелін (дирижабль) австрійської армії в Луцьку у 1915 році.

Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО



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Теги: дирижабль, ретрофото
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