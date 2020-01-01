Цепелін над Луцьком понад сотню років тому. РЕТРОФОТО





Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Одна із моїх сьогоднішніх знахідок", - підписала дослідниця фото.



На світлині зазнімкували цепелін (дирижабль) австрійської армії в Луцьку у 1915 році.









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