У Луцьку перекриють вулицю через ремонт дороги

Через ремонтні роботи, 30 березня у Луцьку, перекриють вулицю Авторемонтну.Про це повідомляють на сайті міської ради.У понеділок на перехресті вулиць Авторемонтна та Рівненська будуть проводитись роботи з ремонту дорожнього покриття. Відтак з 08:00 та орієнтовно до 17:00 рух по вулиці Авторемонтна буде перекрито.Також на сайті інформують, що ремонтні роботи здійснюються в рамках проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька», який співфінансується Європейським Союзом через Програму транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.