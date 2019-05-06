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Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків

Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків
Для волинянина та атовця 27-річного Анатолія Бащука збирають кошти на лікування опіків після пожежі.

Про це пише на сторінці у фейсбуці Сергій Шумік.

"Анатолій Бащук 1992 року народження. Учасник АТО. Сам з Великого Обзира Камінь-Каширського району.

Сильні опіки після пожежі. Зараз знаходиться в Луцькій клінічній лікарні, відділення реанімації. На апараті та в стані медикаментозного сну. Родина не має багато грошей. Хто можете допомогти.

Номер картки його сестри Каті Люшик 5168 7573 8801 3221", - йдеться у дописі.

Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків

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Теги: допомога, опік, лікарня
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