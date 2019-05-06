Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків
Сьогодні, 08:33
Для волинянина та атовця 27-річного Анатолія Бащука збирають кошти на лікування опіків після пожежі.
Про це пише на сторінці у фейсбуці Сергій Шумік.
"Анатолій Бащук 1992 року народження. Учасник АТО. Сам з Великого Обзира Камінь-Каширського району.
Сильні опіки після пожежі. Зараз знаходиться в Луцькій клінічній лікарні, відділення реанімації. На апараті та в стані медикаментозного сну. Родина не має багато грошей. Хто можете допомогти.
Номер картки його сестри Каті Люшик 5168 7573 8801 3221", - йдеться у дописі.
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Про це пише на сторінці у фейсбуці Сергій Шумік.
"Анатолій Бащук 1992 року народження. Учасник АТО. Сам з Великого Обзира Камінь-Каширського району.
Сильні опіки після пожежі. Зараз знаходиться в Луцькій клінічній лікарні, відділення реанімації. На апараті та в стані медикаментозного сну. Родина не має багато грошей. Хто можете допомогти.
Номер картки його сестри Каті Люшик 5168 7573 8801 3221", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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