300 гривень «гонорару» і 26 тисяч зарплати: чим багата головна муніципалка Луцька

Юлія Сиротинська у 2019 році заробила понад 300 тисяч гривень та збільшила свої фінансові збереження.



Про це йдеться у її



Відомо, що Юлії Сиротинській належить 50% квартири площею 57,7 «квадратів» у Луцьку, іншою частиною володіє Віталій Юзефко.



Земельна ділянка на 1809 м2 у селі Гаразджа із 2018-го року належить дочці головної муніципалки міста – Дарині Сиротинській. Житловий будинок у тому ж селі площею 127 м2 також зареєстрований на доньку.



У декларації Юлії Сиротинської не зазначено жодного об’єкту незавершеного будівництва, цінного нерухомого майна чи паперів.



Натомість начальниця департаменту муніципальної варти задекларувала дві автівки – Hyundai Accent 2008 року випуску та Mercedes-Benz 312D 1999 року випуску, які – у стовідсотковій власності посадовиці.



У 2019 році Юлія Сиротинська, очолюючи Департамент муніципальної варти, заробила 316 004 гривень (понад 26 тисяч гривень в місяць). Задекларувала посадовиця також 300 «гонорарних» гривень, які отримала від телерадіокомпанії «Аверс».



Жінка має і готівкові заощадження, зберігає 100 000 гривень та по три тисячі доларів і євро.



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