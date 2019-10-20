Помер відомий волинський гінеколог

Орест Тимчак.



Упродовж багатьох років медик працював у Волинській обласній клінічній лікарні.



Серце Ореста Тимчака перестало битися 29 березня. Відомо, що лікар-гінеколог помер у Волинській обласній інфекційній лікарні.



Прощання з Орестом Панасовичем відбудеться сьогодні з 16:00 в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Завтра, 31 березня, в 11:00 розпочнеться прощальна панахида.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ореста Тимчака.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер відомий волинський гінекологУпродовж багатьох років медик працював у Волинській обласній клінічній лікарні.Серце Ореста Тимчака перестало битися 29 березня. Відомо, що лікар-гінеколог помер у Волинській обласній інфекційній лікарні.Прощання з Орестом Панасовичем відбудеться сьогодні з 16:00 в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Завтра, 31 березня, в 11:00 розпочнеться прощальна панахида.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ореста Тимчака.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію