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Помер відомий волинський гінеколог

Помер відомий волинський гінеколог
Помер відомий волинський гінеколог Орест Тимчак.

Упродовж багатьох років медик працював у Волинській обласній клінічній лікарні.

Серце Ореста Тимчака перестало битися 29 березня. Відомо, що лікар-гінеколог помер у Волинській обласній інфекційній лікарні.

Прощання з Орестом Панасовичем відбудеться сьогодні з 16:00 в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Завтра, 31 березня, в 11:00 розпочнеться прощальна панахида.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ореста Тимчака.
Помер відомий волинський гінеколог

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Теги: смерть, лікар, Орест Тимчак
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Коментарі 2
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Якщо помер у інфекційній, то яка причина смерті, не короновірус? Чи людна панахида не буде служити джерелом поширення вірусу? Може спочатку треба встановити чи був у нього коронавірус???
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Вечная память замечательному врачу.
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