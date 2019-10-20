Помер відомий волинський гінеколог
Сьогодні, 14:20
Помер відомий волинський гінеколог Орест Тимчак.
Упродовж багатьох років медик працював у Волинській обласній клінічній лікарні.
Серце Ореста Тимчака перестало битися 29 березня. Відомо, що лікар-гінеколог помер у Волинській обласній інфекційній лікарні.
Прощання з Орестом Панасовичем відбудеться сьогодні з 16:00 в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Завтра, 31 березня, в 11:00 розпочнеться прощальна панахида.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ореста Тимчака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Упродовж багатьох років медик працював у Волинській обласній клінічній лікарні.
Серце Ореста Тимчака перестало битися 29 березня. Відомо, що лікар-гінеколог помер у Волинській обласній інфекційній лікарні.
Прощання з Орестом Панасовичем відбудеться сьогодні з 16:00 в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Завтра, 31 березня, в 11:00 розпочнеться прощальна панахида.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ореста Тимчака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Якщо помер у інфекційній, то яка причина смерті, не короновірус? Чи людна панахида не буде служити джерелом поширення вірусу? Може спочатку треба встановити чи був у нього коронавірус???
Вечная память замечательному врачу.
Останні новини
Волинянка «здала» поліції односельчанина, який приїхав з-за кордону та не самоізолювався
Сьогодні, 14:46
Помер відомий волинський гінеколог
Сьогодні, 14:20
Сивоха звільнили з посади радника секретаря РНБО
Сьогодні, 14:05
Медіа