У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією
Сьогодні, 11:58
У Луцьку пізно увечері 29 березня декілька екіпажів поліції наздоганяли та блокували рух автомобіля Audi А6.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.
У пресслужбі патрульної поліції підтвердили такий факт.
Розповіли, що на вулиці Шухевича затримали водія, якого довелося наздоганяти та блокувати, бо не зупинявся на вимогу поліцейських.
З'ясувалося, що водій нетверезий. У його крові виявили 2,24 проміле алкоголю, що у понад 11 разів перевищує норму.
Поліцейські оформили відповідні постанови та протокол.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.
У пресслужбі патрульної поліції підтвердили такий факт.
Розповіли, що на вулиці Шухевича затримали водія, якого довелося наздоганяти та блокувати, бо не зупинявся на вимогу поліцейських.
З'ясувалося, що водій нетверезий. У його крові виявили 2,24 проміле алкоголю, що у понад 11 разів перевищує норму.
Поліцейські оформили відповідні постанови та протокол.
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