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У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією

У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією
У Луцьку пізно увечері 29 березня декілька екіпажів поліції наздоганяли та блокували рух автомобіля Audi А6.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.

У пресслужбі патрульної поліції підтвердили такий факт.

Розповіли, що на вулиці Шухевича затримали водія, якого довелося наздоганяти та блокувати, бо не зупинявся на вимогу поліцейських.

З'ясувалося, що водій нетверезий. У його крові виявили 2,24 проміле алкоголю, що у понад 11 разів перевищує норму.

Поліцейські оформили відповідні постанови та протокол.


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Теги: погоня, Луцьк, Шухевича, поліція
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