У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.



У пресслужбі патрульної поліції підтвердили такий факт.



Розповіли, що на вулиці Шухевича затримали водія, якого довелося наздоганяти та блокувати, бо не зупинявся на вимогу поліцейських.



З'ясувалося, що водій нетверезий. У його крові виявили 2,24 проміле алкоголю, що у понад 11 разів перевищує норму.



Поліцейські оформили відповідні постанови та протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пізно увечері 29 березня декілька екіпажів поліції наздоганяли та блокували рух автомобіля Audi А6.Про церозповіли очевидці.У пресслужбі патрульної поліції підтвердили такий факт.Розповіли, що на вулиці Шухевича затримали водія, якого довелося наздоганяти та блокувати, бо не зупинявся на вимогу поліцейських.З'ясувалося, що водій нетверезий. У його крові виявили 2,24 проміле алкоголю, що у понад 11 разів перевищує норму.Поліцейські оформили відповідні постанови та протокол.

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