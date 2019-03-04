Під Луцьком – пожежа на підприємстві, де встановлюють газ на авто. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зауважують, що на місце події прибули рятувальники, які ліквідували загорання.



Попередня причина пожежі - загорання автомобіля, який перебував у приміщенні підприємства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка Луцького району сьогодні, 30 березня, трапилася пожежа на підприємстві, яке займається встановленням газового обладнання на авто.Про цеповідомили очевидці.Зауважують, що на місце події прибули рятувальники, які ліквідували загорання.Попередня причина пожежі - загорання автомобіля, який перебував у приміщенні підприємства.

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