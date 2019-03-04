Під Луцьком – пожежа на підприємстві, де встановлюють газ на авто. ФОТО
Сьогодні, 14:52
У селі Гірка Полонка Луцького району сьогодні, 30 березня, трапилася пожежа на підприємстві, яке займається встановленням газового обладнання на авто.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зауважують, що на місце події прибули рятувальники, які ліквідували загорання.
Попередня причина пожежі - загорання автомобіля, який перебував у приміщенні підприємства.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зауважують, що на місце події прибули рятувальники, які ліквідували загорання.
Попередня причина пожежі - загорання автомобіля, який перебував у приміщенні підприємства.
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Коментарі 3
Колись постійно обслуговувався на цій сто. Вразила абсолютна безвідповідальність персоналу. Палять в боксах де обслуговуються авто з гбо. На зауваження про безпеку почув іронічне "нас балони знають, газ не горить від наших цигарок". Все ж таки загорів.
Колись постійно обслуговувався на цій сто. Вразила абсолютна безвідповідальність персоналу. Палять в боксах де обслуговуються авто з гбо. На зауваження про безпеку почув іронічне "нас балони знають, газ не горить від наших цигарок". Все ж таки загорів.
Нормально так
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