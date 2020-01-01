MONATIK потрапив у російський ролик про коронавірус. ВІДЕО





Про це Андрій Смолій у Facebook.



З-поміж інших українських зірок, у ролику також "засвітилися" Надя Дорофєєва та Іван Дорн.



"В державі-агресорі запустили ролик «самоізоляція» по боротьбі з коронавірусом. Він вийшов в програмі «Вечерний Ургант», що йде на Першому каналі Росії, а також на Ютюбі цієї ж програми. Все було б добре, проте там відзначились так звані українські виконавці: Іван Дорн, Монатік та Дорофєєва (з «Время и Стекло»)", - написав Смолій.



На відео вони фігурують з відомими російськими виконавцями: Тіматі, Кіркоровим, Ургантом та іншими.



"Ці ж люди схвалювали агресію проти України, окупацію Криму, а отже смерті наших Героїв на Донбасі.



Сьогодні низка «українських» гастролерів в черговий раз показали на чиєму вони боці. На шостому році війни вони беруть участь в рашистських роликах та легітимізують агресора в Україні, адже мають велику кількість прихильників тут", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцька MONATIK потрапив у російський ролик «самоізоляція» про коронавірусну інфекцію COVID-19 у програмі «Вечерний Ургант» на «Першому каналі» Росії.Про це повідомив голова громадської організації «Українська Україна»у Facebook.З-поміж інших українських зірок, у ролику також "засвітилися"та"В державі-агресорі запустили ролик «самоізоляція» по боротьбі з коронавірусом. Він вийшов в програмі «Вечерний Ургант», що йде на Першому каналі Росії, а також на Ютюбі цієї ж програми. Все було б добре, проте там відзначились так звані українські виконавці: Іван Дорн, Монатік та Дорофєєва (з «Время и Стекло»)", - написав Смолій.На відео вони фігурують з відомими російськими виконавцями: Тіматі, Кіркоровим, Ургантом та іншими."Ці ж люди схвалювали агресію проти України, окупацію Криму, а отже смерті наших Героїв на Донбасі.Сьогодні низка «українських» гастролерів в черговий раз показали на чиєму вони боці. На шостому році війни вони беруть участь в рашистських роликах та легітимізують агресора в Україні, адже мають велику кількість прихильників тут", - йдеться у дописі.

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