MONATIK потрапив у російський ролик про коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Співак з Луцька MONATIK потрапив у російський ролик «самоізоляція» про коронавірусну інфекцію COVID-19 у програмі «Вечерний Ургант» на «Першому каналі» Росії.
Про це повідомив голова громадської організації «Українська Україна» Андрій Смолій у Facebook.
З-поміж інших українських зірок, у ролику також "засвітилися" Надя Дорофєєва та Іван Дорн.
"В державі-агресорі запустили ролик «самоізоляція» по боротьбі з коронавірусом. Він вийшов в програмі «Вечерний Ургант», що йде на Першому каналі Росії, а також на Ютюбі цієї ж програми. Все було б добре, проте там відзначились так звані українські виконавці: Іван Дорн, Монатік та Дорофєєва (з «Время и Стекло»)", - написав Смолій.
На відео вони фігурують з відомими російськими виконавцями: Тіматі, Кіркоровим, Ургантом та іншими.
"Ці ж люди схвалювали агресію проти України, окупацію Криму, а отже смерті наших Героїв на Донбасі.
Сьогодні низка «українських» гастролерів в черговий раз показали на чиєму вони боці. На шостому році війни вони беруть участь в рашистських роликах та легітимізують агресора в Україні, адже мають велику кількість прихильників тут", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив голова громадської організації «Українська Україна» Андрій Смолій у Facebook.
З-поміж інших українських зірок, у ролику також "засвітилися" Надя Дорофєєва та Іван Дорн.
"В державі-агресорі запустили ролик «самоізоляція» по боротьбі з коронавірусом. Він вийшов в програмі «Вечерний Ургант», що йде на Першому каналі Росії, а також на Ютюбі цієї ж програми. Все було б добре, проте там відзначились так звані українські виконавці: Іван Дорн, Монатік та Дорофєєва (з «Время и Стекло»)", - написав Смолій.
На відео вони фігурують з відомими російськими виконавцями: Тіматі, Кіркоровим, Ургантом та іншими.
"Ці ж люди схвалювали агресію проти України, окупацію Криму, а отже смерті наших Героїв на Донбасі.
Сьогодні низка «українських» гастролерів в черговий раз показали на чиєму вони боці. На шостому році війни вони беруть участь в рашистських роликах та легітимізують агресора в Україні, адже мають велику кількість прихильників тут", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Перший раз бачу що Волиньпост не лизнула Махнатіку.
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