Волинь у 1936: історія французької письменниці

Рос Бейлі (1890-1976).



Відомо, що вона завітала до тогочасного Волинського воєводства у 1936 році. Це відбулося в рамках її подорожі до тогочасної Польщі. Рос Бейлі відвідала Луцьк, Кременець, Рівне, Почаїв, Дермань, Костопіль, Березне, -



З преси того часу читаємо, що до Кременця Рос Бейлі завітала 1 вересня 1936 року. Її радо зустріли члени Товариства краєзнавців. В Кременці вона проживала в Ельжбети Дорожинської. В місті в неї було кілька зустрічей із населенням, місцевими активістами, представниками різних організацій.



В Кременці Рос Бейлі завітала на «Соколину Гору». Це було культове місце, адже там знаходилась планерна школа, створена в серпні 1933 року з ініціативи професорсько-викладацького складу Кременецького ліцею. «Соколина Гора» була однією із найвідоміших планерних шкіл країни. В 1934 році шефство над Кременецькою планерною школою взяла Лігу військових повітряних сил Волинського Округу (LOPP), яка знаходилась в місті Луцьку. Звичайно, що школа справила на Рос Бейлі гарні враження. Там Рос поспілкувалась із жінками, які здійснювали польоти, зокрема, із легендарною «Юнга». Кременець Рос Бейлі вважала одним із найгарніших міст тогочасної Волині.



Наступним пунктом був Почаїв, а саме Лавра. Як знавець архітектури, Рос Бейлі, не могла оминути не лише храми, а й пройшлась вуличками містечка і зробила собі необхідні записи про враження від побаченого.



3 вересня Рос Бейлі повернулась до Кременця, адже там вона мала особливу місію – промову на інавгурації нового навчального року в Кременецькому Ліцеї. Серед госте й урочистості було 1000 учнів ліцею. Рос Бейлі передала кременецьким студентам теплі та щирі вітання від молоді Франції.



Потім була поїздка до Вишнівецького палацу – архітектурної пам’ятки ХVIII ст. Улюбленим архітектурним стилем Рос Бейлі було бароко, саме тому її особливо цікавив цей палац. Відомо, що архітекторами цієї пам’ятки були Якуб Бланже Депре та Владислав Городецький.



Після Кременця, Рос Бейлі відвідала місто Луцьк. Тут вона не могла оминути замок Любарта, костел, караїмську кенасу. Адже один із розділів книги Рос присвячений караїмам.



Не могла оминути під час своєї мандрівки Рос Бейлі місто Рівне. Там вона планувала побачити Волинські Торги. Це була одна із найбільших регіональних виставок-ярмарок, що проходили у Волинському воєводстві. В 1936 році Торги проходили між 8 та 30 вересня. Це були по рахунку сьомі Торги. За розміром вони були найбільші. Всього участь взяло 325 учасників.



Після своєї подорожі Рос Бейлі видала в Франції книгу про свою подорож. Це була збірка літературно-історичних оповідань про побачене. Книга дуже сподобалась не лише читачам, а й Французькій Академії, яка відзначили видання «Золотим Хрестом» в області літератури.



Про побачене Рос Бейлі писала, що вражена невеличкими містечкам, які приховуюь справжні скарби архітектури. Пише вона про болота та таємниці Полісся, безкраї горизонти Поділля. Найбільше із західною культурою на її думку була пов’язана Волинь, це відчувалось навіть у спілкуванні із сільськими мешканцями, які здались їх освіченими.



Волинські містечка та села, на думку, француженки були сховані від ока туристів, саме тому побачене так сподобалось потім в книзі читачам. «Провінційність» тогочасної Речі Посполитої, і в тому числі, Волинського воєводства, здавалась журналістці з Франції дуже милою, різнобарвною і водночас містила первісну чистоту, чого вона ніде не бачила в Європі.





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