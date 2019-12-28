Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька

Сергій Боруцький, сталася на трасі «Київ – Ковель – Ягодин» у Турійському районі поблизу села Луків.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.



За інформацією поліції, приблизно о другій годині ночі житель Старовижівського району, керуючи легковиком Audi 100, скоїв наїзд на пішохіда, яким виявився 35-річний лучанин. Чоловік загинув на місці події.



Тіло направили на проведення експертизи. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого.



Усім, хто може допомогти родині загиблого: Картка 5168 7573 5268 1151 - Боруцька Жанна Петрівна ( дружина).



Дату поховання повідомлять пізніше.

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