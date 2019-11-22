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100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн

100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Надважливим напрямком роботи державних лісогосподарських підприємства залишається використання недеревних лісових продуктів. Саме для переробки продуктів побічного користування діють 6 консервних цехів.

Лісова продукція - корисна, бо багата вітамінами. Її можна придбати і онлайн у спеціалізованому інтернет-магазині, що особливо актуально у період карантину, повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Соки березові чисті та купажовані, протерті лісові ягоди (чорниця, малина лісова, суниця, ожина, журавлина, брусниця) варення із лісових ягід, мед натуральний, консервовані овочі відкритого ґрунту, гриби мариновані, компоти – асортимент приємно вражає.

100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн


Важливо і те, що плодоовочеві консерви виготовляють з натуральної сировини, без хімічних добавок, консервантів, барвників. Споживачами екологічно чистої продукції є школи, дитячі садочки, інтернати, лікарні, заклади громадського харчування.

Зокрема у ДП «Цуманське ЛГ» великою популярністю користується заготівля та переробка березового соку. В асортименті – органічний продукт, який користується особливим попитом за кордоном.

Переробка недеревних ресурсів ДП «Маневицьке ЛГ» унікальна виробництвом екстракту хвойного натурального, що має лікувальні властивості та сприяє підвищенню імунітету.

100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн


На жаль, поки досить мало споживачів на Волині готові купувати екологічно чисту та натуральну продукцію. Тому консервні цехи лісосподарських підприємствв перебувають у пошуках нових ринків збуту.

100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн



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Теги: ліс, сік, продукція, ВОУЛМГ, Волинь, замовлення, онлайн, вибір редактора
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