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Рейтинг голів ОДА: яку позицію зайняв Погуляйко

Рейтинг голів ОДА: яку позицію зайняв Погуляйко
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко посів дев’яте місце серед керівників регіонів.

Відповідний рейтинг склало видання «Ділова столиця» за підсумками соціально-економічного розвитку регіонів у 2019 році, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Для порівняння взяли показники з 23 областей (без окупованих АРК і Севастополя та наполовину окупованих Донеччини та Луганщини), оцінювали 20 суспільно значимих критеріїв. Усі відомості та цифри отримані зі статистичної інформації Державної служби статистики України та її територіальних органів.

Характеризуючи розвиток пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку областей, «Ділова столиця» зазначає: «Успіхи області лежать насамперед у сфері інвестицій. Волинь вийшла на перше місце за динамікою капітальних інвестицій, показавши зростання на 74,2% (тоді як в середньому по Україні - на 15,5%), і завдяки цьому пробилася до п'ятірки кращих за обсягом капінвестицій на одного жителя. Також область в шістці кращих по притоку прямих іноземних інвестицій на душу населення і за загальною площею нового житла на тисячу жителів.

Однак Волинь увійшла в трійку регіонів з найвищим рівнем безробіття населення працездатного віку (10,8% за методологією Міжнародної організації праці) і найбільшим скороченням середньомісячної чисельності штатних працівників (на 5% в порівнянні з попереднім роком). Крім того, вона увійшла в п'ятірку регіонів, які допустили падіння експорту товарів і послуг (на 3%). І за динамікою промисловості область теж п'ята знизу: виробництво скоротилося на 5,1%. Особливо сильно впали такі провідні промислові галузі Волині, як харчопром (на 11,7%), машинобудування (на 11%) і енергетика (на 6,9%)».


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Теги: Юрій Погуляйко, рейтинг, Волинь
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Коментарі 1
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Щось не так. Роман Романюк інформує з усіх утюгів, що він в галузі забезпечення результатів в "боротьбі з безробіттям" досягнув небувалих вершин. А тут, раптом, такий ляп! Можливо, якась помилка? А, можливо, настав час прикрити цю брехливу контору, яка сидить на тонкій шиїдержави і транжирить бюджетні гроші?
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