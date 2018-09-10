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У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО

У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Електроапаратна-Рівненська на світлофорі не розминулися легковик Mercedes та вантажівка МАН.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія трапилася сьогодні, 1 квітня, близько 19:00 години. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух вулицею - ускладнений. Зі слів очевидців ДТП, вантажівка в'їхала у Mersedes, в останнього розбите ззаду скло.

На місці події працює патрульна поліція.

Деталі - згодом.

У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, вантажівка
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