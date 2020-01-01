Відомо, яке підприємство вивозило через «Ягодин» майже 40 тисяч медичних халатів

На Волині 22 березня Служба безпеки України, заборонених урядом до експорту.Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро.Наразі ж відомо, яке підприємство намагалося вивезти медичні халати у час пандемії коронавірусу. Це – ТОВ «Фапомед Україна» (смт. Гоща, Рівненська область), яке займається пошивом спецодягу. Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду про арешт майна, оприлюдненій 1 квітня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Суд наклад арешт на усі майже 40 тисяч медичних халатів, а також вантажний автомобіль DAF, яким здійснювали перевезення халатів.